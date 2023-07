W "Sound of Freedom" Caviezel wcielił się w Tima Ballarda, byłego agenta rządowego, który poświęca się misji ratowania dzieci przed handlarzami ludźmi. Film zebrał dobre recenzje (72% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes przy 37 recenzjach — chociaż tylko sześć z nich pochodzi z najważniejszych serwisów internetowych i gazet). W ten weekend był drugą najchętniej oglądaną produkcją w amerykańskich kinach. Lepiej radziła sobie tylko ostatnia odsłona "Mission: Impossible".

"Sound of Freedom": Niespodziewany sukces produkcji

Film jest oparty na życiorysie prawdziwego Tima Ballarda. Mężczyzna w 2013 roku założył organizację Operation Underground Railroad, pomagającą ofiarom handlu ludźmi i przeciwdziałającą temu procederowi. "Sound of Freedom" zostało wyprodukowane poza wielkimi wytwórniami. Odpowiada za nie Angel Studios, które jest także właścicielem jednego z pomniejszych serwisów VoD.

Brandon Pudie, szef dystrybucji kinowej wyżej wspomnianej firmy, uważa, że sukces finansowy "Sound of Freedom" wynika z poczty pantoflowej — widzowie polecają go swoim bliskim i znajomym. Rzeczywiście, film jest jednym z niewielu, które z tygodnia na tydzień zaliczają frekwencyjne wzrosty. Sieć kin AMC dołożyła 450 seansów w trzecim tygodniu jego wyświetlania. Mimo to w mediach społecznościowych pojawiają się fałszywe informacje o próbach wycofania filmu z dystrybucji i zablokowania emisji. Zdementował je sam Pudie.

Jim Caviezel: Teorie spiskowe

Nie zmienia to jednak faktu, że film został szybko wciągnięty w dyskurs amerykańskiej polityki. Swoje poparcie dla niego wyrazili Elon Musk, kontrowersyjny dziennikarz Ben Shapiro oraz Mel Gibson. Specjalny pokaz na swoim polu golfowym w New Jersey zapowiedział Donald Trump.

Najwięcej kontrowersji wygenerował jednak wcielający się w główną rolę Jim Caviezel. Aktor, któremu sławę przyniosła kreacja Jezusa Chrystusa w "Pasji" Mela Gibsona, od 2021 roku głosi poglądy zgodne z przekonaniami ruchu QAnon. Także podczas promocji "Sound of Freedom" powtarzał wielokrotnie dementowane plotki o sektach, które spożywają krew dzieci w celu pożywienia się adrenochromem — związkiem chemicznym, który w ich przekonaniu ma zapobiec starzeniu. "To duża sprawa" - mówił Caviezel. "To naprawdę groźny narkotyk... Dziesięć razy silniejszy od heroiny". Przy innych okazjach mówił o farmach dzieci, hodowanych do pozyskania związku. Wzywał także do walki z "handlem ludźmi, szatanem i liberalnymi wartościami".

Andrenochrom pojawił się w książce "Lęk i odraza w Las Vegas" Huntera S. Thompsona. Pisarz opisał wrażenia po jego przyjęciu jako podobne do "kombinacji meskaliny i metamfetaminy". Scena ta znalazła się także w filmowej adaptacji książki pod tytułem "Las Vegas Parano". Terry Gilliam, jej reżyser, zaznaczył, że w obu przypadkach działanie andrenochromu było wypaczone i wielokrotnie spotęgowane.

Gdy środek zaczął robić furorę w dyskursie publicznym za sprawą teorii spiskowych QAnona, lekarze i naukowcy zaczęli przypominać, że nie ma on właściwości odmładzających, a jego działanie psychodeliczne jest wątpliwe.

Zdjęcie Jim Caviezel / Vera Anderson / Contributor / Getty Images