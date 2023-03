Tom Cruise od lat nie rozmawia z córką. Suri właśnie idzie do college'u

Tom Cruise kilkanaście lat temu związany był z aktorką Katie Holmes, z którą doczekał się córki - Suri. Rozstanie pary nie obyło się bez skandalu, a na rozpad ich związku duży wpływ miał ruch scjentologów, do którego należy aktor. Ponoć to właśnie przez zaangażowanie gwiazdora w działania grupy, Holmes postanowiła się od niego odseparować i wyjechać z córką do Nowego Jorku. Od tego czasu Cruise nie ma żadnego kontaktu z Suri. Dziewczyna niebawem skończy 17 lat i rozpocznie naukę w college'u. W tych ważnych dla niej wydarzeniach na pewno nie będzie uczestniczyć jej ojciec...

Zdjęcie Tom Cruise z córką, Suri / Mehdi Taamallah/NurPhoto via Getty Images / Getty Images