Gdy stawiała pierwsze aktorskie kroki w reklamie płatków śniadaniowych, wyemitowanej w brytyjskiej telewizji, nikt nie spodziewał się, że w przyszłości znajdzie się wśród najlepiej opłacanych aktorek świata. Dziś uznawana jest za jedną z najjaśniej świecących filmowych gwiazd.

Kate Winslet na przestrzeni lat udowodniła, że potrafi wcielić się w niemal każdą postać. Ma na koncie imponującą kolekcję zapadających w pamięć ról - od "Niebiańskich istot", "Rozważnej i romantycznej" czy "Titanica", przez "Święty dym", "Iris", "Zakochanego bez pamięci", "Małe dzieci" po "Drogę do szczęścia" i "Rzeź" oraz seriale "Mildred Pierce" czy "Mare z Easttown". Za rolę, którą wykreowała w "Lektorze", otrzymała statuetkę Oscara.

Kate Winslet mówi o sławie po premierze "Titanica"

Kate Winslet w jednym z najnowszych wywiadów opowiedziała o sławie po występie w " Titanicu " i o tym, jak zmieniło się jej życie zawodowe i osobiste. Nie powstrzymywała się od gorzkich słów, mówiąc o nagłej popularności, jaka ją wówczas spotkała.

"Czułam, że muszę wyglądać lub zachowywać się w określony sposób" – powiedziała w rozmowie z PORTER Magazine, dodając: "Ponieważ ingerencja mediów była wówczas bardzo znacząca, moje życie było dość nieprzyjemne".

"Titanic" w reżyserii Jamesa Camerona miał premierę w 1997 roku. Winslet wcieliła się w postać Rose DeWitt u boku Leonardo DiCaprio, który wystąpił w roli Jacka Dawsona. Film w pewnym momencie stał się najbardziej dochodowym filmem wszech czasów. W chwili premiery Winslet miała zaledwie 22 lata.

"Dziennikarze zawsze mówili: 'Po 'Titanicu' mogłaś zrobić wszystko, a mimo to zdecydowałaś się na mniejsze projekty', a ja na to: 'Tak, robiłam to!'. Bo bycie sławnym było okropne" – wyznała. "Byłam wdzięczna, oczywiście. Miałam około 20 lat i udało mi się wynająć mieszkanie. Ale nie chciałam, żeby mnie wszędzie śledzono [...]" - dodała.

