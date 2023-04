65 milionów dolarów, bo na tyle szacowany jest budżet filmu "Renfield" , to kwota większa niż łączny budżet kilkunastu filmów, w których w ostatnich latach można było zobaczyć Nicolasa Cage’a . Poza epizodami w głośniejszych produkcjach, popularny aktor pojawiał się w pierwszoplanowych rolach jedynie w filmach klasy B i niższych. Dlatego kiedy gruchnęła informacja, że Cage zagra rolę hrabiego Draculi, reakcje były entuzjastyczne.

Reklama

"Renfield" na drodze do kasowej katastrofy

Entuzjazm opadł jednak, gdy film trafił już do kin. W Ameryce Północnej w pierwszy weekend wyświetlania zarobił jedynie 7,8 miliona dolarów, co dało mu zaledwie czwarte miejsce w tamtejszym box-office. Nie lepiej jest na pozostałych światowych rynkach. Jak podaje portal "Box Office Mojo", w sumie "Renfield" zarobił do tej pory niewiele ponad 10 milionów dolarów.

Takie zyski w przypadku produkcji, na którą wydano 65 milionów dolarów (plus koszty marketingu), to klęska. Film wyreżyserowany przez Chrisa McKaya jest na dobrej drodze do tego, by być spektakularną finansową klapą. W poprawie sytuacji nie pomogą przeciętne recenzje krytyków i widzów. Pozytywnych opinii tych pierwszych na serwisie "Rotten Tomatoes" jest zaledwie 59 proc. Drudzy w amerykańskiej skali szkolnej ocenili film na B z minusem, co przekreśla szansę "Renfielda" na to, że poprawi swój wynik za sprawą tzw. marketingu szeptanego.

"Renfield": Nieudany powrót Draculi

Dla studia Universal klapa "Renfielda" to kolejny przystanek na wyboistej drodze do powrotu na duży ekran klasycznych potworów z zasobów tej wytwórni. Jeszcze większą klapę w przeszłości zaliczyła "Mumia" z Tomem Cruise’em w roli głównej. Jej powodem również był ogromny budżet włożony w nakręcenie i promocję filmu. Na przeciwległym biegunie jest z kolei thriller "Niewidzialny człowiek" . Nakręcony za 7 milionów dolarów film zarobił w kinach na całym świecie ponad 144 miliony.

"Renfield" opowiada historię tytułowego służącego hrabiego Draculi, w którego rolę wciela się Nicholas Hoult. Akcja filmu McKaya rozgrywa się w czasach współczesnych w Nowym Orleanie. Przebywający tam Dracula powoli dochodzi do siebie po ostatnim starciu z łowcami wampirów. Zdeformowany fizycznie jest tak samo podły dla Renfielda jak zawsze. Służący wampira ma w końcu dość tego pomiatania i postanawia się porzucić niewdzięczną służbę u swojego pana.