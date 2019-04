Katarzyna Smutniak: Czeka, co przyniesie los

1 9

Kasia Smutniak (ur. 13 sierpnia 1979 w Pile) to polska modelka oraz aktorka, pracująca i mieszkająca we Włoszech. Grała w reklamach telewizyjnych, prezentowała kolekcje największych włoskich projektantów, pojawiała się w "Elle" i "Vogue". Aktorka mieszka we Włoszech od 15 lat. "We Włoszech jest mój dom, choć nikt nie potrafi wymówić mojego nazwiska. Ale moja dusza jest polska; jestem pesymistką z małą dawką pozytywnego myślenia" - powiedziała w rozmowie z "La Repubblica"