Film "Heaven in Hell" , który miał premierę 10 lutego, to z jednej strony historia płomiennego romansu między 44-letnią Olgą ( Magdalena Boczarska ), która jest sędzią, a 29-letnim Maksem ( Simone Susinna ), wielbicielem sportów ekstremalnych i lekkoduchem. Drugą osią fabuły są skomplikowane relacje Olgi ze zbuntowaną córką Mają ( Katarzyna Sawczuk ). Maja nie potrafi wybaczyć matce tego, że została przez nią mentalnie opuszczona po śmierci ojca.

Maks zaś, zanim poznał Olgę, miał przelotny romans z, wydawałoby się, przypadkową dziewczyną. Tą dziewczyną okazuje się córka Olgi. To jeszcze bardziej komplikuje relacje między matką i córką.

Katarzyna Sawczuk ekranową córką Magdaleny Boczarskiej

Reżyser "Heaven in Hell", Tomasz Mandes, od początku w roli Mai widział Katarzynę Sawczuk. I, tak jak w przypadku Boczarskiej i Susinny, zaangażował ją bez castingu. Na planie Katarzyna doskonale dogadywała się z Boczarską.

"Nie wyobrażam sobie innej ekranowej córki! Czas spędzony z Kasią na planie był naprawdę wyjątkowy. Z pomocą pani psycholog udało nam się wypracować prawdziwą, szczerą relację opartą na trudnym do zdefiniowania konflikcie. Jestem pewna, że nasze postaci będą rezonować z wieloma matkami i córkami, nawet tymi, które mają ze sobą dobre relacje" - mówiła na konferencji prasowej Boczarska.

Zdjęcie Katarzyna Sawczuk i Magdalena Boczarska na premierze "Heaven in Hell" / Piotr Andrzejczak / MWMedia

Katarzyna Sawczuk może zostać jedną z najlepszych aktorek w Polsce

Pod wrażeniem Sawczuk była też producentka, Ewa Lewandowska. "Kasia nie miała dotychczas okazji, by wykazać się aktorsko, a w 'Heaven in Hell' udowodniła, że ma potencjał, by w przyszłości być jedną z najlepszych aktorek w kraju. Cieszymy się, że ta rola przekonała ją do kontynuowania edukacji aktorskiej. Kasia grała już od jakiegoś czasu, jednak nie miała za sobą szkoły aktorskiej, a w czerwcu 2022 roku, tuż po zakończeniu naszych zdjęć, zdała do szkoły teatralnej i studiuje na pierwszym roku. Widzowie dostaną w filmie przedsmak tego, na co ją stać" - powiedziała Lewandowska.

Zdjęcie Katarzyna Sawczuk w filmie "Heaven in Hell" / Monolith Films / materiały prasowe

Wcześniej Sawczuk szlifowała swoje aktorskie umiejętnościach w takich filmach jak np. "Dziewczyny z Dubaju" oraz "Jak zostać gwiazdą", a także serialach - "Barwy szczęścia", "Pierwsza miłość" i "Czas honoru. Powstanie". 26-latka realizuje się również muzycznie. W 2014 r. dotarła do finału "Voice of Poland". Jej estradowy pseudonim to "Effy". We wrześniu ukazał się jej debiutancki singiel "Reset".