Kim jest Katarzyna Gajdarska?

Katarzyna Gajdarska jest polską aktorką urodzoną w 1966 roku. Ukończyła krakowską Akademię Sztuk Teatralnych.

Występowała w teatrach: Ludowym w Nowej Hucie (1990), Na Woli w Warszawie (1994) oraz Rozmaitości w Warszawie (1995). Zagrała także w kilku spektaklach telewizyjnych: "Iwona, księżniczka Burgunda", "Elektra", "Różany zamek", "Kobieta bez skazy" i "Czwarty poziom".

Gajdarską mogliśmy oglądać w filmach: "Nic śmiesznego" (1995), "Nocne Graffiti" (1996), "Autoportret z kochanką" (1996), "Ajlawju" (1999), "Blok.pl" (2001) oraz "Sukces" (2003).

Katarzynę Gajdarską widzowie mogą także pamiętać z występów w popularnych serialach, były to m.in. takie produkcje jak: "Ekstradycja 2", "Klan", "Pierwszy milion", "M jak miłość", "Kryminalni", "Pierwsza miłość" oraz "39 i pół". Występ w "39 i pół" jest ostatnią rolą aktorki notowaną przez Film Polski.

Katarzyna Gajdarska i Paweł Deląg: Historia związku

Paweł Deląg Junior ma 29 lat i jest owocem miłości Pawła Deląga i Katarzyny Gajdarskiej, z którą związany był podczas studiów.

Katarzyna Gajdarska, którą serialomaniacy z pewnością pamiętają z roli Luizy w "M jak miłość" i Małgosi z "39 i pół", była pierwszą wielką miłością Pawła Deląga. Kiedy zaszła w ciążę, aktor był zdecydowany poprowadzić ją do ołtarza... Niestety, do ślubu nie doszło, a rok po urodzinach dziecka, para rozstała się. Po rozstaniu kariera Deląga nabrała tempa, szybko zyskał także miano amanta.

Gdy chłopiec miał rok, jego ojciec wyjechał do Warszawy, wkrótce później pojawił się w filmie Stevena Spielberga "Lista Schindlera". Niektórzy zarzucali mu wtedy, że zaniedbał kontakt z synem, jednak sam stanowczo temu zaprzeczał. "Od zawsze łączyły nas silne więzi, miałem z nim bardzo dobre relacje" - podkreślił w jednym z wywiadów.

O tym, że Paweł Deląg ma syna, przez wiele lat wiedzieli jedynie jego najbliżsi i przyjaciele. Nie znaczy to, że aktor ukrywał przed światem fakt, iż jest ojcem. Aktywnie uczestniczył w wychowaniu chłopaka, pomagał jego mamie, ale nie opowiadał o tym w wywiadach... W 2009 roku po raz pierwszy pochwalił się synem, zabierając go na uroczystą premierę filmu "Popiełuszko". W 2019 roku Deląg wraz synem wystąpili w dokumencie wyreżyserowanym przez aktora - "Zrodzeni do szabli".

