Katarzyna Figura nie do poznania? Urządza "Chrzciny"

Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Chcąc doprowadzić rodzinne pojednanie do końca, Marianna postanawia ukryć przed dziećmi prawdę o sytuacji w kraju. To małe z pozoru kłamstwo, uruchomi lawinę nieoczekiwanych zdarzeń, którą trudno będzie zatrzymać.

- Stan wojenny to mroczna część naszej najnowszej historii. Jednak wielu ludzi, pamiętających 13 grudnia 1981 roku przywołuje z uśmiechem dziwny fakt - nie było "Teleranka". Zawsze fascynowało mnie to tragikomiczne podejście Polaków do wydarzeń historycznych. Można odnaleźć je w wielu polskich filmach, np. w "Zezowatym szczęściu" Andrzeja Munka czy też w "Pułkowniku Kwiatkowskim" Kazimierza Kutza. Szara rzeczywistość zostaje w nich zderzona z elementami komizmu. Ta dwoistość stała się kluczem do pomysłu na film "Chrzciny"- mówi reżyser Jakub Skoczeń.

Reklama

"Chrzciny" 1 / 9 Grudzień, 1981 rok. Marianna, gorliwa katoliczka, postanawia wykorzystać rodzinną uroczystość - chrzciny najmłodszego wnuka, do pojednania swoich skłóconych od lat dzieci. Nieoczekiwanie przeszkodzi jej w tym generał Jaruzelski, który ogłasza tego dnia stan wojenny. Źródło: materiały prasowe Autor: Grzegorz Ziemiański udostępnij

W rolach głównych: Katarzyna Figura ("Żurek", "Kiler"), Maciej Musiałowski ("Sala samobójców. Hejter"), Tomasz Schuchardt ("Jesteś Bogiem", "Karbala"), Michał Żurawski ("Karbala", "Król"), Agata Bykowska ("Kamerdyner"), Marta Chyczewska ("Planeta Singli 3"), Marianna Kowalewska ("Nina"), Andrzej Konopka ("25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy"), Tomasz Włosok ("Jak zostałem gangsterem", "Diablo. Wyścig o wszystko") i Piotr Ligienza ("Planeta Singli").

"Chrzciny" są pełnometrażowym debiutem fabularnym Jakuba Skoczenia ("Żuławski o Żuławskim", "Barwy szczęścia"), który razem z Iwo Kardelem ("Kret") jest także współautorem scenariusza do filmu. Za zdjęcia odpowiada Bartek Cierlica ("Underdog", "365 dni"). Scenografię przygotowała Aleksandra Klemens ("The End"), kostiumy - Dominika Gebel ("Żyć nie umierać"), charakteryzację - Agnieszka Hodowana ("Wesele", "Magnezja"), montaż - Marek Król ("Tajemnica Westerplatte", "Ranczo") i Paweł Sitkiewicz ("Underdog"). Autorami muzyki są Czesław Mozil ("Szkoła uwodzenia Czesława M.") i Filip Kuncewicz ("Wojna polsko-ruska").