Karolina Szymczak: Jak trafiła na plan filmu "Babilon"?

Zanim Karolina Szymczak trafiła na plan filmu "Babilon" , zupełnie zapomniała o swoim castingu. Stało się tak dlatego, że odezwano się do niej dopiero po roku, a potem... zostawiono 24 godziny na uzupełnienie nagrania w języku węgierskim.

"Nie mówię po węgiersku i to był największy problem. Znam jednak taki portal, na którym często uczę się z nativami. Znalazłam tam taką bardzo młodą dziewczynę, z którą pracowałam przez jeden wieczór przed nagraniem. Poradziła mi, żebym sobie zapisała wszystkie zdania, których się nauczyłyśmy i poprzyklejała je na ścianie tak, żebym je widziała i mogła na nie spojrzeć. Zapisywałam te zdania tak jak się je wymawia, a nie jak się je pisze. Potem pracowałyśmy z tą dziewczyną już przez cały czas do filmu" - opowiada aktorka.



Karolina Szymczak zaznaczyła, że jej rola nie jest duża, a dla niej wartością samą w sobie było wystąpienie w filmie u boku Brada Pitta . Przed nagraniami została również poddana kompletnej metamorfozie.

"Mam tam czarnego, krótkiego boba na głowie, zafarbowane na czarno brwi, więc jestem zupełnie inną osobą. I to też jest wspaniałe w Chazelle, że zobaczył w blondynce z niebieskimi oczami zupełnie inną osobę. Dla niego liczyło się to, jak ja czuję tę postać, a nie jak wyglądam" - wspomina artystka.

Karolina Szymczak opowiedziała także jak pracowało jej się z reżyserem filmu.



"Praca z Damienem Chazellem jest o tyle inna, że on naprawdę kocha aktorów. Wydaje mi się, że to też dlatego, że jego żona Olivia Hamilton również jest aktorką. I on naprawdę rozumie aktorów, daje im przestrzeń, bawi się z nimi tym filmem i rozumie to, że wszyscy razem tworzymy ten film. To było niesamowite doświadczenie z nim pracować, bo może nam się wydawać, że jak ktoś już jest na takim poziomie jak Damien Chazelle, który jest najmłodszym w historii zdobywcą Oscara, to mogła mu już sodówka odbić. A tu nie" - wyznała polska aktorka.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Babilon" [trailer] materiały prasowe

Karolian Szymczak: Praca z Bradem Pittem to spełnienie marzeń

Nie mogło także zabraknąć pytań o Brada Pitta. Dla aktorki gra u jego boku była spełnieniem marzeń.

"On jest niesamowitym człowiekiem. Wszystkim nam się wydaje, że tym gwiazdom odbija sodówka, że są zarozumiałe, patrzące tylko i wyłącznie na siebie. Brad jest bardzo ciepły w stosunku do ludzi. Nigdy nie schodzi z planu, tylko z nami przygaduje, robi z nami próby. Każdego na planie traktuje z szacunkiem. Nawet jak dostaje uwagę od reżysera, który jest od niego dużo młodszy i krócej jest w tym zawodzie, to przyjmuje to, co się do niego mówi" - mówiła aktorka.





Mimo że Karolina Szymczak zagrała w hollywoodzkim filmie "Babilon", w mediach wciąż nazywana jest żoną Piotra Adamczyka .



"To jest na pewno przykre też z tej perspektywy, że udajemy wielce wyzwolonych i walczących o prawa kobiet, a potem pozwalamy na przykład na takie nagłówki. To jest obrzydliwe" - mówiła aktorka.

Pobyt w Stanach Zjednoczonych pozwolił jej na większą indywidualność. "Nikt nie patrzy na mnie z perspektywy bycia czyjąś żoną tylko bycia sobą. Chciałabym, żeby w Polsce też to tak funkcjonowało, żeby ludzie też mnie poznali z tego jaką ja jestem Karoliną Szymczak" - dodała artystka.