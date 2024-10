Karolina Rozwód złożyła rezygnację. Nie jest już szefową PISF

"Rezygnacja została złożona z dniem 30 października br. Ciągłość działania Instytutu jest zachowana. Wybór nowego dyrektora nastąpi w drodze konkursu" - brzmi lakoniczny komunikat na stronie ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

- Jestem zmotywowana do pracy. Bardzo bym chciała, żeby środowisko zrozumiało, że to jest instytucja, która ma za sobą dość trudny okres pod wieloma względami, a zmiany, na które wszyscy liczą, nie zadzieją się z dnia na dzień. (...) Jestem otwarta na dialog, ale pewne rzeczy są po prostu niewykonalne, na przykład indywidualne spotkania z producentami w sprawie ich każdego projektu. Ilość pracy, którą mamy do wykonania, w obszarze uporządkowania wewnętrznych procedur jest ogromna i musimy nad tym zapanować, aby Instytut mógł efektywnie działać. Zdaję sobie sprawę z tego, że będę musiała zaproponować pewne rozwiązania, być może nieoczywiste, ale mam nadzieję takie, które pozwolą Instytutowi usprawnić działanie i w perspektywie czasu przynieść poczucie ulgi środowisku - mówiła Karolina Rozwód na początku września w wywiadzie dla Interii .

- Mam nadzieję, że na koniec mojej kadencji dojdziemy do punktu, w którym zasady dystrybucji środków będą dla wszystkich jasne, a Instytut będzie sprawnie i w pełni transparentnie działającą instytucją - zapowiadała.



27 września podczas 49. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w ramach Gdynia Industry odbyło się spotkanie z Karoliną Rozwód. Zainteresowanie było tak wielkie, że sala nie była w stanie pomieścić wszystkich chętnych. Rozwód mówiła, że wciąż poznaje instytucję i środowisko (w PISF pracuje ponad 120 osób). Dyrektorka przyznała, że trwają prace nad strukturą instytutu, a ona od wielu tygodni spotyka się z przedstawicielami różnych grup zawodowych: twórcami, producentami, kiniarzami, branżą postprodukcyjną, regionalnymi funduszami filmowymi, szkołami, organizatorami festiwali, "żeby się zorientować, co z waszej perspektywy jest najważniejsze".

"Troską instytutu jest to, aby polska publiczność wróciła do kin na dobre polskie filmy. W kinematografii jest miejsce zarówno na poszukiwania twórcze, jak i tzw. kino środka. (...) Nie będę decydować jednoosobowo, w którą stronę ma zmierzać polskie kino. To Państwo tworzą filmy. Widzę swoją rolę jako osoby, której zadaniem jest zorganizowanie jak najsprawniej działającej instytucji, która będzie przekazywała środki najszybciej jak się da. Od oceny projektów są eksperci" - mówiła Karolina Rozwód w Gdyni.

Jeszcze niedawno Karolina Rozwód miała dużo planów i pomysłów. Dlaczego szefowa PISF zrezygnowała zaledwie po czterech miesiącach pracy? Co dalej z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej? Czyżby chodziło o jakieś rozgrywki, naciski polityczne? Te pytanie na razie pozostają bez odpowiedzi.



Kim jest Karolina Rozwód?

Karolina Rozwód jest menedżerką kultury, w przeszłości zaangażowaną m.in. w powstanie Lubelskiego Funduszu Filmowego oraz projekt "Lublin - Lwów. Miasta Filmowe". W latach 2005-2007 pracowała w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej, gdzie zajmowała się m.in. promocją polskiego kina za granicą i koprodukcjami międzynarodowymi.

W latach 2011-2023 była dyrektorką Teatru Starego w Lublinie, gdzie prowadziła działalność filmową nawiązującą do tradycji działającego w tym miejscu jednego z najstarszych w Polsce kin studyjnych - Kina Staromiejskiego.

Na początku lipca tego roku - po zwycięskim konkursie - Karolina Rozwód została powołana przez minister kultury Hannę Wróblewską na stanowisko dyrektorki PISF.

Zamieszanie w PISF. Odwołanie Śmigulskiego

W kwietniu ówczesny minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz odwołał z funkcji dyrektora PISF Radosława Śmigulskiego. 22 maja do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zostało złożone zawiadomienie w sprawie o podejrzenie popełnienia przestępstwa przez b. dyrektora PISF. Dotyczyło podejrzenia niezgodnego z prawem wydatkowania środków publicznych na prywatne cele, m.in. poprzez "opłacanie prywatnych spraw sądowych, zakup alkoholu, nieudokumentowanych usług gastronomicznych, nienależycie udokumentowanych wyjazdów zagranicznych, zakupu upominków, perfum, kosmetyków oraz odzieży, a także wizyt w klubach nocnych".

28 maja 2024 r. zostało złożone kolejne zawiadomienie, do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Śmigulskiego. Zawiadomienie dotyczy m.in. próby wyłudzenia pieniędzy z tytułu fikcyjnej delegacji, a także nienależytego i niezgodnego z regulaminem przyznawania nagród i premii.

Jak informuje PAP, w czerwcu PISF poinformował o złożeniu zawiadomienia do Centralnego Biura Antykorupcyjnego dotyczącego nieprawidłowości przy przyznawaniu dotacji oraz zawiadomienia do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o niewykonaniu zaleceń Najwyższej Izby Kontroli w zakresie zwrotu środków publicznych do MKiDN i wyrządzonej w ten sposób Instytutowi szkody w postaci obowiązku zapłaty odsetek w wysokości ponad 1,5 miliona złotych.