Karol III ma kanał na YouTubie. Wspierają go... gwiazdy Hollywood

W 2020 roku Karol III, jeszcze jako książę Walii, założył organizację non-profit RE:TV poświęconą ochronie środowiska. W ramach projektu powstało ponad 100 filmów krótkometrażowych opowiadających o "innowacyjnych, zrównoważonych rozwiązaniach mających na celu zażegnanie kryzysu klimatycznego i zapobieżenie dalszej utracie różnorodności biologicznej". Teraz monarcha postanowił pozyskać nowych odbiorców, kierując swoje przesłanie do użytkowników Internetu. W serwisie YouTube zadebiutował niedawno nowy kanał brytyjskiego monarchy o nazwie "RE:TV".

Karol III ma kanał na YouTubie

W promowaniu kanału pomagają królowi nie tylko znani ekolodzy i aktywiści, tacy jak Jack Harries czy Leah Thomas, ale także gwiazdy dużego ekranu. W sieci pojawił się właśnie trwający nieco ponad trzy i pół minuty filmik z udziałem Idrisa Elby , Olivii Colman , Glenn Close i Woody’ego Harrelsona . Aktorzy cytują w nim fragmenty wygłaszanych w przeszłości przez brytyjskiego monarchę przemówień, które dotyczą walki z postępującym kryzysem klimatycznym i degradacją środowiska naturalnego. Przemówienia przeplatane są klipami dokumentującymi najbardziej palące problemy związane z dewastacją przyrody, jak choćby wylesianie czy zaśmiecanie planety, a także dramatyczne skutki zmian klimatycznych w postaci coraz częstszych powodzi.

Wideo