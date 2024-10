"Juror No. 2". Co wiemy o filmie?

Tytułowym bohaterem nowego filmu Clinta Eastwooda jest Justin Kemp. Mężczyzna zostaje członkiem ławy przysięgłych w medialnym procesie o morderstwo.

Kiedy uświadamia sobie, że to on doprowadził do śmierci ofiary, staje przed dylematem: pokierować ławą przysięgłych w taki sposób, aby prawda nie wyszła na jaw, czy ujawnić to, co wie, i wydać się w ręce wymiaru sprawiedliwości.

W Kempa wcielił się Nicholas Hoult. W obsadzie są także Toni Collette, J.K. Simmons, Zoey Deutch, Chris Messina, Gabriel Basso, Leslie Bibb i Kiefer Sutherland. Scenariusz napisał Jonathan Abrams, który wcześniej pracował przy "Planie ucieczki".



Zobacz zwiastun filmu "Juror #2"!

Prace nad filmem ogłoszono w kwietniu 2023 roku. Zdjęcia rozpoczęto w czerwcu, ale miesiąc później zostały one przerwane z powodu strajku aktorów. Ekipa wróciła na plan dopiero w listopadzie. Postprodukcja zakończyła się w kwietniu 2024 roku.



Clint Eastwood: Legenda kina

Czy "Juror #2" rzeczywiście zamknie przebogatą karierę Clinta Eastwooda? Takie panuje przekonanie w środowisku, przede wszystkim ze względu na mocno zaawansowany wiek artysty.

Przypomnijmy, że gwiazdor jest laureatem czterech Oscarów. Dwóch w kategorii najlepsza reżyseria i dwóch jako producent obrazów nagrodzonych najcenniejszą statuetką - dla najlepszego filmu roku. Wszystkie otrzymał za "Bez przebaczenia" i "Za wszelką cenę".

Na jego reżyserskim koncie są też m.in. "Wyjęty spod prawa Josey Wales", "Co się wydarzyło w Madison County", "Rzeka tajemnic", "Gran Torino", "Oszukana", "Snajper", "Sully" czy "Richard Jewell".