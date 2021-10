Julia Wieniawa nie może narzekać na brak obowiązków. 22-latka, która już kilka lat temu wkroczyła do rodzimego show-biznesu, z powodzeniem próbuje swoich sił w wielu dziedzinach - teatrze, telewizji, kinie, muzyce, biznesie modowym i kosmetycznym. Nic więc dziwnego, że bywa inspiracją dla tysięcy fanek, które z zaciekawieniem śledzą jej losy w mediach społecznościowych.

Młoda artystka ma w swoim dorobku wiele rozmaitych ról, a katalog ten z każdym rokiem się powiększa. Podobnie jak jej imperium. W sieci obserwują ją już ponad 2 miliony internautów, którzy regularnie sprawdzają, co nowego u ich ulubienicy. Julia Wieniawa należy do grona osób publicznych, które pilnie strzegą prywatności, co nie oznacza, że zaniedbuje przy tym fanów. W jej wirtualnej galerii regularnie pojawiają się nowe kadry.

Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Julia Wieniawa w samej bieliźnie

Ostatnio w galerii na Instagramie Julia Wieniawa zamieściła post, w którym podzieliła się z obserwatorkami i obserwatorami przemyśleniami na temat bielizny. Do kilku słów na temat tej części garderoby dodała śmiałe zdjęcie. Aktorka odsłoniła swoje smukłe ciało przed lustrem. Nie trzeba dodawać, że fotografia 22-latki w bieliźnie, zgarnęła tysiące serduszek i sporo komplementów.

Instagram Post

Julia Wieniawa: Kobieta sukcesu 1 / 10 Julia Wieniawa debiutowała w występach scenicznych w Warsztatowej Akademii Musicalowej w Teatrze Muzycznym Roma. W latach 2012-2014 występowała w musicalach wraz z Autorską Szkołą Musicalową Macieja Pawłowskiego oraz w projekcie Rock Opera "Szambalia" w reżyserii Macieja Pawłowskiego w Teatrze Rose w Londynie. Ponadto brała udział w zajęciach aktorskich Ogniska Teatralnego "u Machulskich" oraz zajęciach przygotowujących do wyższych szkół teatralnych i filmowych w Atelier Aktorskim Pilaszewskiej i Nowakowskiej. Największą popularność przyniosła jej rola Pauli w telewizyjnej "rodzince.pl" (na zdjęciu). Młoda aktorka zagrała również w takich serialach jak: "Klan" (2014), "Na dobre i na złe" (2016), "Na Wspólnej" (2017) czy "Druga szansa" (2017). Źródło: Agencja FORUM Autor: TVP udostępnij

Zobacz również: Julia Wieniawa poinformowała o pozytywnym wyniku. Udało się za pierwszym razem!

Zobacz również: Julia Wieniawa o związku z Baronem: "Krótka pomyłka"