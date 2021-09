Julia Wieniawa ma kolejny powód do świętowania. Aktorka w sobotę 11 września zdała egzamin na prawo jazdy! Tym samym zdolna gwiazda dołączyła do grona kierowców, a o wszystkim poinformowała na swoim Instagramie. Ukochana Nikodema Rozbickiego zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną, zdała za pierwszym razem!

Julia Wieniawa dzieli się swoją radością na Instagramie

"JAK POSTANOWIŁAM - TAK ZROBIŁAM! Yasss! Egzamin teoretyczny i praktyczny zdany za pierwszym razem. Kamień z serca (...). A teraz z drogi śledzie, bo Wieniawka jedzie! - zdradziła, dziękując także szkole jazdy, do której uczęszczała.

Jak podają media, Julia Wieniawa już wcześniej mocno zastanawiała się nad uzyskaniem uprawnień do kierowania samochodem. Mimo uczestnictwa w kursach gwiazda nie zdecydowała się jednak wówczas na podejście do egzaminu. Teraz sytuacja ma swój szczęśliwy finał, a my oczywiście dołączamy się do gratulacji, życząc Julii samych prostych dróg!

Nikodem Rozbicki komentuje: "Nowa Era"

Informacja o pozytywnym wyniku testu na prawo jazdy wywołała istną falę gratulacji; swoje komentarze pozostawili m.in.: Magdalena Lamparska, Maffashion i Magda Steczkowska. O słowo komentarza pokusił się także partner aktorki - Nikodem Rozbicki.

"Nowa Era" - przyznał krótko, nie zapominając przy tym m.in. o emotikonie serca.

Sabina Obajtek