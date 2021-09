Julia Wieniawa jest jedną z najpopularniejszych aktorek młodego pokolenia, nic więc dziwnego, że jej życie uczuciowe wzbudza ogromne zainteresowanie. Kiedy po rozstaniu z Antkiem Królikowskim została przyłapana na randce z 15 lat starszym Baronem, w internecie wybuchła wrzawa. Internauci wątpili, że parze uda się zbudować stabilną relację i się nie mylili - aktorka i muzyk rozstali się już po siedmiu miesiącach.



Instagram Post

Julia Wieniawa w wywiadzie wraca do relacji z Baronem

Kiedy w najnowszym wywiadzie w podkaście "Żurnalista - Rozmowy bez kompromisów" prowadzący zauważył, że tworzenie związku w świetle reflektorów nie jest łatwe, aktorka nie próbowała zaprzeczać. Wspomniała historię swojego pierwszego spotkania z "jednym ze swoich byłych partnerów". W wywiadzie nie padły nazwiska lub pseudonimy, ale łatwo można odgadnąć, o którego byłego chłopaka chodzi.



Reklama

"To jest prze*ebane. Na podstawie mojego byłego związku, już nie będę mówić którego, ale jest ich tak wiele, aż trzy. Poszłam z tą osobą na pierwszą randkę. Nigdy w życiu tej osoby nie widziałam wcześniej na oczy. Znałam ją tylko z internetu. Pitu pitu, pisaliśmy ze sobą. Wybraliśmy naprawdę ustronne miejsce, restaurację, w której trzeba było zejść w dół. Wtedy kelner nam zrobił zdjęcie i wysłał do jednego z portali plotkarskich" - powiedziała Julia Wieniawa w podcaście Żurnalisty.

"Dosłownie pół godziny po tym, jak wyszłam z tej całej randki, już było napisane: 'Wieniawa spotyka się z tym i z tym'. I ja miałam takie: 'O f*ck'. I ten typ na początku myślał, że to w ogóle ja zamówiłam sobie paparazzi, ale oczywiście to nieprawda" - dodała.

Wideo SMALL WORLD - ZWIASTUN FILMU PATRYKA VEGI

Wieniawa w rozmowie z Żurnalistą opowiedziała, że wyjaśniła wtedy tę sytuację z partnerem, ale całe zdarzenie mocno wpłynęło na ich rodzącą się wówczas relację.



"Wyjaśniona sytuacja i nieważne, ale przez to, podświadomie, byłam trochę, nie wiem, czy zmuszona, ale trochę przez to oboje pomyśleliśmy, że 'a może w sumie...' i byliśmy razem, ale to była pomyłka niestety. Bardzo lubię tę osobę, ale to była krótka pomyłka" - podsumowała swój związek z Baronem Julia Wieniawa.

Instagram Post