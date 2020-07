​Julia Wieniawa: Nowy singiel, nowa rola

Właśnie zadebiutował w sieci nowy singiel Julii Wieniawy zatytułowany "SMRC". Wyprodukowana w duecie z Wojtkiem Urbańskim piosenka, pokazuje aktorkę w odsłonie lirycznej, melancholijnej i refleksyjnej. Razem z piosenką zaprezentowany zostanie promujący ją klip wyreżyserowany przez Przemka Dzienisa.

Julia Wieniawa realizuje się na wielu płaszczyznach artystycznych /Adam Jankowski / Reporter

W lipcu 2017 roku Julia Wieniawa dołączyła do wydawnictwa Kayax, by kontynuować swoją karierę muzyczną rozpoczętą wydanym przez My Music singlem "Co mi jest". Kolejnym utworem w repertuarze Wieniawy był "Na zawsze" nagrany na płytę duetu produkcyjnego Flirtini: "Heartbreaks & Promises vol. 3". Następny singiel - "Oddycham" - przyczynił się do podpisania kontraktu fonograficznego z wytwórnią Kayax oraz wydania singla "Nie muszę". Wydana dziś piosenka "SMRC" to niespodzianka dla fanów Julii Wieniawy, którzy wciąż czekają na jej pierwszy album.



Julia Wieniawa zajęta jest obecnie nie tylko tworzeniem muzyki. Według informacji podawanych przez "Super Express", niedawno ruszyły zdjęcia do komedii romantycznej "Miłość ma cztery łapy", w którym Wieniawa wystąpi u boku swojego byłego chłopaka Antoniego Królikowskiego. Ten ostatni wcieli się w Borysa, który nie znosi zwierząt, ale chce zdobyć serce Jowity (w tej roli Wieniawa). Żeby z nią być, musi zostać zaakceptowany przez jej psa.

Reklama

Wieniawę po raz ostatni mogliśmy oglądać na dużym ekranie w slasherze "W lesie dziś nie zaśnie nikt". Z powodu pandemii koronawirusa premiera filmu została odwołana, a on trafił na platformę streamingową Netflix. Po ponownym otwarciu niektórych kin na początku czerwca, film w reżyserii Bartosza M. Kowalskiego w końcu trafił na duży ekran.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "W lesie dziś nie zaśnie nikt" [trailer] materiały dystrybutora

Julia Wieniawa pojawiła się też w epizodzie w filmie Jana Komasy "Sala samobójców. Hejter" oraz w jednej z głównych ról w popularnym serialu "Zawsze warto" u boku Katarzyny Zielińskiej i Weroniki Rosati. Na premierę czeka też film Patryka Vegi "Small World" z jej udziałem.

Wideo "Small World": Zapowiedź zwiastuna