Julia Wieniawa: "Może zostanę w Polsce, zobaczymy"

Julia Wieniawa nie kryje satysfakcji z tego, że mogła spotkać się na planie z legendą polskiego kina. Cezary Pazura to dla niej wzór do naśladowania. Każda jego rola to wybitna kreacja. Julia Wieniawa liczy więc, że możliwość współpracy przy jednej produkcji będzie dla niej cennym doświadczeniem zawodowym, które być może wykorzysta kiedyś nie tylko na lokalnym rynku filmowym, ale również za granicą.

Reklama

"Nie cudzołóż i nie kradnij": Pazura i Wieniawa na planie

"Nie cudzołóż i nie kradnij" to 100. film w karierze Cezarego Pazury. Ten wyjątkowy jubileusz aktor świętował na planie m.in. wraz z Julią Wieniawą. Aktorka nie ukrywa, że jest pełna uznania dla jego dorobku zawodowego.

- To jest chodząca legenda jak dla mnie, więc bardzo się cieszę, że mam możliwość z nim popracować i go popodglądać trochę, jak on pracuje i jakimi zabiegami stara się swoją postać kreować. Jest to bardzo fajne do obserwacji. I poza tym to też bardzo fajny człowiek, tzw. wujek Czarek, więc też się czuję bardzo przy nim zaopiekowana i jest bardzo miło na planie - mówi agencji Newseria Lifestyle Julia Wieniawa.

Aktorka żałuje jednak, że ma tak mało wspólnych scen z Cezarym Pazurą. Wie natomiast, że gdyby potrzebowała jakiejś rady czy wskazówki, zawsze może liczyć na jego pomoc i bardzo ceni sobie jego doświadczenie zawodowe.

- Mamy dosłownie dwie sceny razem i trzecia jest przez telefon. Oczywiście mieliśmy wcześniej próby, próby czytane i w garderobie też sobie przygotowujemy tekst, żeby na pewno nam się wszystko fajnie poukładało w głowach i w buzi. Natomiast widać, że on bardzo mocno wchodzi w głębię postaci i próbuje szukać czegoś więcej niż tylko tej powierzchowności, która się znajduje na papierze, tylko właśnie szuka czegoś więcej i to jest super. Więc na pewno wyjdzie z tego coś dobrego - mówi.

"Nie cudzołóż i nie kradnij" 1 / 5 - Chcemy stworzyć film, który będzie dla widzów przede wszystkim doskonałą rozrywką. Jednak gdzieś między wierszami zapraszamy do małej refleksji. Pokazując nieprzewidywalne losy bohaterów, zadamy widzom pytanie, czy to kim są i jak żyją zależy od nich, od przypadku, czy może od „siły wyższej” - mówi reżyser. Źródło: materiały prasowe Autor: Jarosław Barański udostępnij

Julia Wieniawa: Na sukces trzeba pracować

Julia Wieniawa ma nadzieję, że i ona będzie kiedyś na tym etapie kariery zawodowej, co obecnie Cezary Pazura, i uda jej się zagrać w 100 filmach. Wie też, że na sukces trzeba ciężko pracować. Do tej pory wystąpiła w takich produkcjach jak "W lesie dziś nie zaśnie nikt" i "W lesie dziś nie zaśnie nikt 2" , "Wszyscy moi przyjaciele nie żyją" , "Kobiety mafii" , "Small World" i w serialu "rodzinka.pl".

- Nie liczyłam, w ilu produkcjach miałam już możliwość wystąpić, ale na pewno nie jest ich tyle, ile Czarek Pazura - mówi aktorka.

Na razie nie chce jednak nic planować ani z góry szacować. Jej zdaniem wszystko przyjdzie w odpowiednim czasie, trzeba tylko z odwagą iść do przodu. Nie wyklucza też, że może zrobić karierę za granicą.

- Życie jest tak zawrotne i tak szybkie, że nigdy nie wiadomo, gdzie będę za dwa lata. Nigdy nie mów nigdy, więc zobaczymy, może gdzieś wyfrunę dalej na swoich anielskich skrzydłach, poza Polskę, a może zostanę w Polsce, zobaczymy - mówi Julia Wieniawa.

W filmie "Nie cudzołóż i nie kradnij" aktorka zagra nierządnicę w stroju anioła, zaś Cezary Pazura wcieli się w rolę sutenera rodem z Dzikiego Zachodu. Komedia zapowiadana jest jako dzieło pełne zwrotów akcji, które nie tylko rozbawi widzów, ale również skłoni do refleksji. Premiera odbędzie się w 2022 roku.

Czytaj również:

Netflix manipulował algorytmem wyszukiwania, by ukryć film przed widzami

Maciej Stuhr parodiuje Jarosława Kaczyńskiego

Jan Englert przyznał, że wykryto u niego tętniaka

Więcej newsów o filmach, gwiazdach i programach telewizyjnych, ekskluzywne wywiady i kulisy najgorętszych premier znajdziecie na naszym Facebooku Interia Film .