Josh Brolin przez lata zmagał się z uzależnieniem od alkoholu i narkotyków. W 2013 roku gwiazdor "Obywatela Milka" i "Wady ukrytej" postanowił poszukać fachowej pomocy i diametralnie zmienić swoje życie. Aktor trafił wówczas do jednej z kalifornijskich klinik odwykowych, by raz na zawsze uporać się z wyniszczającym nałogiem, który doprowadził do rozpadu jego drugiego małżeństwa.



Od tamtej pory Brolin żyje w trzeźwości, o czym zapewnił w opublikowanym właśnie na Instagramie poście. Laureat nagrody Saturna pokusił się o osobisty wpis, w którym wyjaśnił, do jakiego stopnia rezygnacja z używek odmieniła jego los.



Josh Brolin: Życie w trzeźwości

"Trzeźwość to stan, w którym potrafisz kochać nie myśląc o tym, jak to wpływa na ciebie. Trzeźwość to moment, w którym uczysz się kochać i stajesz się pochłonięty przez radość, jaką przynosisz innym. Trzeźwość to poznanie różnicy między egoizmem a uczciwością. Trzeźwość to świadomość, że Bóg jest we wszystkim, co cię otacza. To spoglądanie nocą na księżyc, ten sam, który towarzyszył ci w twojej najczarniejszej godzinie, a teraz jest świadkiem twoich największych radości. To kartka od żony, która jest wdzięczna za to, że rzuciłeś picie i kolaże zrobione przez twoje dzieci, które powstały z powodu tej decyzji. Trzeźwość jest również wtedy, gdy twoje dzieci patrzą na ciebie i ufają temu, co widzą" - napisał Brolin.

Aktor podkreślił, że wyjście z uzależnienia nie byłoby możliwe bez wsparcia bliskich oraz wiary, która pomogła mu wytrwać w postanowieniu. "W trzeźwości chodzi o wdzięczność za to, co masz. A żadna z tych rzeczy nie jest zasłużona i dana na zawsze. Wszystko jest kwestią percepcji. Dziękuję Bogu, rodzinie i przyjaciołom za najbardziej punkrockową trzeźwość, jaką można sobie wyobrazić" - zakończył swój wpis gwiazdor.

Jak wyjawił przed kilkoma laty w rozmowie z "The Guradian", rozwód z drugą żoną Diane Lane , do którego doprowadziły jego problemy z używkami i niekontrolowaną agresją, był dla niego przełomowym momentem. Zrozumiał wtedy, że potrzebuje pomocy. "Zdałem sobie sprawę z tego, że jestem na drodze ku autodestrukcji, że muszę dojrzeć i się zmienić" - wyznał.



W 2016 roku Brolin ożenił się po raz trzeci. Wybranką aktora jest modelka Kathryn Boyd, z którą wychowuje dwie córki, 3-letnią Westlyn Reign i 10-miesięczną Chapel Grace. Gwiazdor ma również dwoje dorosłych dzieci z pierwszego małżeństwa.

