​Jonas Akerlund wyreżyseruje film o menadżerze Beatlesów

​Jonas Akerlund, wielokrotny laureat nagród Grammy i twórca niedawnego filmu "Władcy chaosu" - poświęconego norweskiej grupie black metalowej Mayhem, zajmie się reżyserią filmu "Midas Man". Będzie to biografia menadżera grupy The Beatles, Briana Epsteina, który był nazywany przez Paula McCartneya "piątym Beatlesem".

Mój film będzie przypominać podróż po umyśle Briana Epsteina - przekonuje Jonas Akerlund /Santiago Felipe /Getty Images

Film Akerlunda opisywany jest jako pełna emocji, humoru i uczuć opowieść o radości z sukcesu oraz przerażającej presji, jaką niosą ze sobą ryzykowne decyzje i niespełnione pożądanie. Jeden z producentów "Midas Man", Trevor Beattie, chwali reżysera, mówi, że jest odpowiednią osobą do zrobienia tego filmu. "Jonas ma rockandrollowe serce i rozumie muzykę oraz przemysł muzyczny" - twierdzi.



Kariera Akerlunda związana jest z muzyką. Był reżyserem teledysków takich twórców jak Metallica, The Prodigy, Lady Gaga, U2, Roxette, Rammstein, Robbie Williams, Lenny Kravitz, Maroon 5 czy The Cardigans. Za teledysk do piosenki "Ray of Light" Madonny zdobył jedną ze swoich kilku nagród Grammy. Akerlund jest związany z muzyką nie tylko przez reżyserowane przez siebie dotychczas teledyski i filmy. W latach 1983-84 był też perkusistą szwedzkiej grupy Bathory.

"Historia Briana Epsteina ma wszystko, czego oczekuję od opowieści. Pokazuje jego osobowość. Uwielbiam to, że Brian zawsze był krok przed wszystkimi. Wiedział to, czego nikt inny nie wiedział, dostrzegał rzeczy, których nikt inny nie widział. Jego wizja była zniewalająca. Stworzył kulturę, jaka wcześniej nie istniała. Mój film będzie przypominać podróż po umyśle Briana. Opowiem o nim, a nie będę skupiać się na przedstawieniu wszystkiego w chronologiczny sposób. Chcę go wskrzesić" - opowiada o swojej wizji filmu Akerlund.

Zdjęcia do "Midas Man" kręcone będą w Londynie, Liverpoolu i kilku miejscach w Stanach Zjednoczonych. Premiera filmu planowana jest na przyszły rok. Jego scenariusz napisali Brigit Grant i Jonathan Wakeman. "W czwartek 9 listopada 1961 roku mężczyzna imieniem Brian zszedł schodami do liverpoolskiej piwnicy, zmieniając świat na zawsze" - czytamy w opisie produkcji.