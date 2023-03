"'Gears of War' to jedna z najlepszych gier wszech czasów, z żywymi postaciami, pięknie zaprojektowanym światem i systemem, który tłumaczy zarówno brutalność wojny, jak i wagę ludzkiej solidarności" - powiedział Spaiths. "'Gears of War' prosiło się o kinową adaptację, jestem podekscytowany, że otrzymałem szansę, by się do tego przyczynić" - dodał scenarzysta.

O planach ekranizacji gry "Gears of War" Netflix poinformował w listopadzie 2022 roku, kiedy ogłosił współpracę ze studiem The Coalition. Platforma streamingowa nie zamierza poprzestać na jednym filmie i planuje też produkcję animowanego serialu osadzonego w świecie kultowej gry.

