Powstanie drugiej części "Jokera" było kwestią czasu. Film zebrał świetne recenzje, zdobył szereg nagród, więc wszyscy czekali na ogłoszenie rozpoczęcia prac nad sequelem.



Tę informację podał w czerwcu na swoim Instagramie reżyser Todd Phillips . Opublikował dwie fotografie. Na pierwszej była okładka scenariusza filmu "Joker: Folie a deux" . Drugie zdjęcie przedstawiało Joaquina Phoeniksa , czytającego tekst.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

"Joker: Folie a deux": Sequel kultowego "Jokera"

Teraz Phillips poinformował o rozpoczęciu prac nad filmem. Przy okazji opublikował pierwsze zdjęcie głównego bohatera. Grany przez Phoenika Arthur Fleck jest na nim... golony. Fotografię opatrzył opisem: "Dzień pierwszy. Nasz chłopak".



Instagram Post Rozwiń

Uwagę zwraca podtytuł drugiej części filmu, zaczerpnięty z języka francuskiego. Frazę "folie a deux" bezpośrednio można tłumaczyć jako "szaleństwo dwojga".

Ten zwrot jest jednak nazwą jednostki chorobowej znanej jako paranoja indukowana bądź paranoja udzielona. Jest to zaburzenie psychiczne, polegające na tym, że osoba blisko związana z chorym zaczyna podzielać jego paranoiczne myśli i urojenia. Użycie tego terminu w tytule drugiej części "Jokera" może sugerować, że tematem będzie relacja między głównym bohaterem a Harley Quinn.Wiadomo już, że w tę ostatnią wcieli się Lady Gaga .

W obsadzie filmu "Joker: Folie à deux" są również Brendan Gleeson , Zazie Beetz , Jacob Lofland i Catherine Keener .



"Joker": Wielki kinowy hit

Zrealizowany w 2019 roku "Joker" był jednym z najgłośniejszych filmów ostatnich lat. Film zdobył Złotego Lwa na Festiwalu Filmowym w Wenecji, dwa Złote Globy trzy nagrody BAFTA i dwa Oscary.

Zdjęcie Kadr z filmu "Joker" / materiały prasowe

"Joker" otrzymał w USA kategorię wiekową R, oznacza to, że na seans osoby poniżej 17. roku życia mogły wejść wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów. Szef krajowej dystrybucji Warnera - Jeff Goldstein - podkreślił, że wytwórnia od samego początku akcentowała, że "Joker" nie jest filmem dla dzieci.

"Ludzie wiedzieli, jaki to będzie film, a całe zamieszanie związane z premierą nie osłabiło zainteresowania nim. To prowokujący, dający do myślenia film. Jesteśmy bardzo dumni z Todda Phillipsa i całej ekipy" - Goldstein przyznał w rozmowie z "Variety".