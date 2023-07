Aktorka i piosenkarka słynie z oddania aktorskiej metodzie, polegającej na całkowitym wejściu w odtwarzaną przez siebie postać. Na planie "Domu Gucci" mówiła z włoskim akcentem, nawet gdy kamera była wyłączona. Z kolei przy premierze "Narodzin gwiazdy" zdradziła, że nie wychodziła ze swojej postaci "przez lata".

W "Joker: Folie à Deux" Todda Phillipsa aktorka wcieliła się w Harley Quinn, psycholożkę, która — zafascynowana przestępcą — wkrótce do niego dołącza.

Operator Lawrence Sher zdradził, że początkowo współpraca z Lady Gagą była bardzo trudna. "Co najdziwniejsze, czułem się, jakbym jej nigdy nie poznał, nawet podczas testów charakteryzacji. Może przez moją filozofię nienaruszania przestrzeni [aktorów]. Po tygodniu [...] czułem, że się zupełnie rozmijamy" - mówił.

"Powiedziałem mojej ekipie: 'Jezu, nie mogę tego rozgryźć. Albo ona mnie nienawidzi, albo nienawidzimy się nawzajem. Tu się dzieje coś dziwnego'. Prawie w ogóle się do niej nie odzywałem" - kontynuował. Aż któregoś dnia jeden z asystentów aktorki poinformował go, by od teraz zwracać się do niej imieniem "Lee". Sher przyznał, że od tego czasu ich współpraca diametralnie się zmieniła. Nagle wszystko było w porządku.

Szczegóły fabuły filmu nie są znane. Oprócz Lady Gagi na ekranie zobaczymy Joaquina Phoneixa, który powróci do swojej oscarowej roli. W obsadzie są także Zazie Beetz, Brendan Gleeson, Catherine Keener i Harry Lawety. Premiera jest przewidziana na 4 października 2024 roku.