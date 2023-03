Johnny Depp: Za odbitki swoich obrazów zarabia miliony funtów

Johnny Depp: Nie tylko aktor. Gwiazdor również maluje

Na kolekcję Johnny'ego Deppa, zatytułowaną "Friends & Heroes II", składają się portrety Heatha Ledgera , Boba Marleya, Rivera Phoeniksa i Huntera S. Thompsona.

"Chciałbym spotkać tych czterech ludzi razem. To byłoby fascynujące. Wszyscy to legendy. Przedwczesna śmierć Heatha i Rivera to tragedie. Nie mieli wiele czasu na tej Ziemi, ale kiedy tu byli, z pewnością zasiali w świecie swoją indywidualność, wyjątkowość, swoje serce, emocje, poczucie humoru. Znamy ich. Wiele powiedzieli w swoim krótkim życiu" - powiedział Depp w wywiadzie umieszczonym na stronie galerii Castle Fine Art, pytany o to, dlaczego sportretował akurat tych czterech artystów.

Na wspomnianej stronie internetowej można też znaleźć informację, że wszyscy czterej bohaterowie wywarli wpływ na życie Deppa.

"Aktorzy Heath Ledger i River Phoenix, muzyk Bob Marley i pisarz Hunter S. Thompson byli dla Johnny'ego przyjaciółmi albo inspiracją, co nadaje tym pracom prawdziwy emocjonalny ciężar. Wychodząc od fotografii, każdy obraz został zredukowany do prostszego i ikonicznego przedstawienia tematu, które następnie Johnny rozwinął i ożywił charakterystycznymi odręcznymi ozdobnikami" - czytamy.

Sprzedaż portretów londyńska galeria rozpoczęła dwa tygodnie temu. Do tej pory można było kupować pojedyncze portrety - każdy za 3750 funtów. W ofercie było 780 odbitek, wszystkie się już rozeszły. Teraz można kupować już tylko komplety. Zestaw odbitek czterech obrazów kosztuje 17,5 tys. funtów. W ofercie jest 195 takich kompletów. Każda odbitka jest sygnowana nazwiskiem Deppa.

Jak łatwo policzyć, na sprzedaży pojedynczych obrazów z kolekcji "Friends & Heroes II" Johnny Depp zarobił już 2,925 mln funtów. Jeśli nabywców znajdą też wszystkie zestawy, gwiazdor "Piratów z Karaibów" wzbogaci się o kolejne 3,4 mln funtów.

Pierwszą kolekcję "Friends & Heroes" Depp wystawił w zeszłym roku. Były w niej portrety Keitha Richardsa, Ala Pacino, Boba Dylana i Elizabeth Taylor. Sitodruki z autografami artysty, po 4740 dolarów za sztukę, rozeszły się jak świeże bułeczki.

