Johnny Depp w "Pulp Fiction"? Nie chciał go Quentin Tarantino

Dla wielu reżyserów możliwość zatrudnienia w swoim filmie Johnny'ego Deppa jest jak dar niebios. Do tego grona nie należy jednak Quentin Tarantino. Gdy przygotowywał się do nakręcenia "Pulp Fiction", producenci filmu nalegali, by w roli Pumpkina obsadził właśnie Deppa. Reżyser nie był jednak przekonany co do tego, że nazwisko tego gwiazdora w obsadzie przyciągnie ludzi do kin. Ostatecznie wspomnianą rolę powierzył Timowi Rothowi, z myślą o którym napisał tę postać.

Quentin Tarantino /Cindy Ord /Getty Images