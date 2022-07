Johnny Depp wspiera szpital i organizacje charytatywne

Z darowizny skorzysta m.in. Szpital Dziecięcy w Los Angeles. Ten sam, na który w 2016 roku jego była żona Amber Heard , zobowiązała się przekazać 3,5 mln dol., ale tego nie zrobiła.

Co do zobowiązania Amber Heard - darowiznę w wysokości 7 mln dol. na rzecz wspomnianego szpitala oraz organizacji American Civil Liberties Union (ACLU), której celem jest ochrona praw obywatelskich, była żona Deppa miała wpłacić po podpisaniu umowy rozwodowej (z Deppem) w 2016 roku.

Jak przypomina serwis internetowy amerykańskiej stacji telewizyjnej WFMZ-TV, aktorka oświadczyła wówczas: "Darowizna zostanie podzielona równo między ACLU, ze szczególnym naciskiem na kwestię powstrzymania przemocy wobec kobiet i na Szpital Dziecięcy w Los Angeles, gdzie pracowałam jako wolontariuszka przez ostatnich 10 lat".

Jednak podczas niedawnego słynnego procesu o zniesławienie prawnik gwiazdora "Piratów z Karaibów" skłonił gwiazdę "Aquamana" do wyznania, że ta nie spełniła swojej obietnicy, jakoby z powodu... nieustających sporów sądowych toczonych z byłym mężem.

Teraz społeczność "Never Fear Truth", która oferuje prace plastyczne Deppa w formie NFT (cyfrowej reprezentacji przedmiotów ze świata rzeczywistego) poinformowała na Twitterze, że aktor przekaże blisko 800 000 dol., które tu zarobił, kilku instytucjom i organizacjom charytatywnym. Pieniądze te mają być rozdzielone między wspomniany szpital w Los Angeles i Perth Children's Hospital Foundation, Great Ormond Street Hospital Children's Charity oraz organizację ekologiczną FootPrint Coalition.

Depp kontra Heard: Jaki wyrok?

1 czerwca 2022 roku zapadł wyrok w najgłośniejszej sprawie ostatnich lat. Ława przysięgłych w pierwszych dwóch zarzutach opowiedziała się jednoznacznie za Johnnym Deppem, a artykuł w "The Washington Post" uznała za zniesławiający aktora.

Przypomnijmy, Depp domagał się od byłej żony 50 milionów dolarów odszkodowania za zniesławienie go w związku z felietonem z 2018 roku, który Heard napisała dla "The Washington Post". Opisała w nim siebie jako "osobę, wobec której stosowano przemoc domową". Nie padło w nim nazwisko Deppa, jednak aktor i jego obrońcy stali na stanowisku, że jednoznacznie wskazywał on na niego.



Heard musi zapłacić za wyżej wymienione przewinienia odszkodowanie w wysokości 15 milionów dolarów (10 mln dolarów odszkodowań wyrównawczych i 5 mln dolarów odszkodowań karnych).

Depp - Heard: Historia ich związku

Para poznała się w 2011 roku na planie komedii "Dziennik zakrapiany rumem" . Chociaż w obrazie pojawiła się odważna scena seksu między bohaterami, nikt nie podejrzewał, że relacje gwiazd wykroczą poza plan filmowy. Depp wciąż jeszcze deklarował miłość do Vanessy Paradis, a biseksualna Amber od czterech lata żyła w związku z artystką Tasyą van Ree. Jednak w styczniu 2012 roku, po 14 latach idealnego związku, Johnny Depp porzucił matkę swych dzieci. Pod koniec stycznia 2014 roku na palcu Amber pojawił się pierścionek zaręczynowy.

Informacje o komplikacjach w ich związku wyszły na jaw w maju 2016 roku po gwałtownej kłótni pary w ich domu w Los Angeles. Heard zgłosiła się wtedy do sądu z prośbą o ochronę, jako dowód na przemoc domową, pokazując swoją pobitą twarz. Hollywoodzki gwiazdor od początku zaprzeczał tym zarzutom i powoływał kolejnych świadków twierdzących, że to on był ofiarą w tej relacji.

Do rozwodu doszło trzy miesiące później. Za odejście Heard Depp zgodził się zapłacić jej 7 milionów dolarów. Aktorka jednak nigdy więcej nie będzie mogła zaskarżyć byłego męża o wykorzystywanie i znęcanie się w trakcie trwania ich relacji.



"Nasz związek był przepełniony pasją i bardzo zmienny, ale zawsze połączony więzami miłości" - napisali w oświadczeniu Depp i Heard. "Nigdy nie było naszą intencją szkodzenie sobie, czy to fizyczne, czy emocjonalne. Żadne z nas nie stawiało fałszywych zarzutów, by się wzbogacić" - oświadczyli wówczas byli małżonkowie.