"Johnny": Wielkie serce i otwarty umysł

"Johnny" to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego - chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu.

Patryk włamuje się do domku w małym mieście. Wyrok sądu nakazuje mu prace społeczne w puckim hospicjum, gdzie poznaje niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego. Duchowny angażuje młodych chłopaków z zawodówki, na pozór twardych buntowników, w pomoc śmiertelnie chorym. W swojej pracy skupia się na bliskości, czułości i walce o relacje z drugim człowiekiem. Uczy empatii. A czyni to z hurtową ilością humoru, czym zyskuje ogromną popularność. Niedługo później Jan sam staje się pacjentem swojego hospicjum. Patryk zostaje postawiony w sytuacji, która zmieni całe jego życie.



Reklama

"Johnny": Dawid Ogrodnik jako ksiądz Jan Kaczkowski 1 / 5 „Johnny” to oparta na prawdziwych wydarzeniach historia, która wzrusza i inspiruje. Opowiedziana z perspektywy podopiecznego Jana Kaczkowskiego, Patryka Galewskiego – chłopaka, który nie miał łatwego startu w życiu. Źródło: materiały prasowe Autor: Hubert Komerski udostępnij

- To nie jest opowieść o budowaniu hospicjum ani historia walki ze śmiertelną chorobą. "Johnny" to emocjonalny rollercoaster, który na przemian bawi i wzrusza, przeraża i rozczula. Fabuła przeprowadza nas od skrajnie mrocznych momentów, przez walkę z samym sobą i zewnętrznym światem, aż do znalezienia sensu i nadziei. Emocje będą buzować w widzach nie tylko przez cały seans, ale też wiele godzin po nim - mówi o projekcie reżyser Daniel Jaroszek.

"Johnny": Kto zagrał księdza Kaczkowskiego?

W rolę uwielbianego zarówno przez wierzących, jak i ateistów księdza Jana Kaczkowskiego wciela się Dawid Ogrodnik, natomiast Patryka zagra wielokrotnie nagradzany za występ w filmie "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Piotr Trojan. Na ekranie zobaczymy również m.in. Marię Pakulnis, Annę Dymną, Joachima Lamżę i Witolda Dębickiego. Autorem scenariusza jest Maciej Kraszewski, za reżyserię odpowiada Daniel Jaroszek, który do tej pory realizował projekty w branży reklamowej. "Johnny" będzie jego debiutem fabularnym. Daniel jest posiadaczem trzech mieczy KTR za projekty realizowane z Papaya Films.

Film "Johnny" powstaje we współpracy z rodziną ks. Jana oraz Fundacją im. ks. Jana Kaczkowskiego.

"Johnny": Kiedy premiera filmu o księdzu Kaczkowskim?

Ostatniego dnia na planie zdjęciowym filmu "Johnny" pojawiła się rodzina księdza Kaczkowskiego: rodzice - Helena i Ziuk Kaczkowscy, rodzeństwo - Magdalena Sekuła i Filip Kaczkowski, przyjaciele - Patryk i Żaneta Galewscy, Anna Labuda - dyrektor puckiego hospicjum, Jurek Owsiak, wolontariusze i pracownicy hospicjum w Pucku oraz Fundacji im. ks. Jana Kaczkowskiego. A także Hanna Pruchniewska - burmistrz Pucka i Jacek Karnowski - prezydent Sopotu.



Zdjęcie "Johnny": Ostatni klaps na planie filmu / Dawid Zuchowicz / materiały prasowe

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w sierpniu i realizowane były w plenerach m.in. Konstancina, Pucka i Sopotu. Premiera kinowa planowana jest na jesień 2022 roku.