John Malkovich zainteresował się aktorstwem podczas swoich lat licealnych. Warsztat rozwijał podczas studiów. Od 1976 roku był związany z Steppenwolf Theatre Company w Chicago. W 1980 roku otrzymał nagrodę Obie za występ w dramacie Sama Sheparda "True West". Wkrótce spróbował swoich sił jako reżyser. Wraz z jego karierą teatralną rozwijała się ta filmowa. Zaczynał od statystowania, między innymi w "Dniu weselnym" (1978) Roberta Altmana.

Przełomowy okazał się rok 1984. Wtedy wystąpił w dwóch nagradzanych filmach. W "Polach śmierci" Rolanda Joffe'a wcielił się w dziennikarza relacjonującego wojnę domową w Kambodży. Krytyków szczególnie zachwyciła jednak jego rola w "Miejscach w sercu", gdzie zagrał ślepego weterana I wojny światowej, który pomaga wdowie po lokalnym szeryfie (nagrodzona Oscarem Sally Field) w prowadzeniu gospodarstwa bawełny. Za tę rolę otrzymał nominację do Oscara. W rywalizacji jednak z Haingiem S. Ngorem, kolegą z planu "Pól śmierci".

John Malkovich: Przez romans na planie stracił żonę

Zdjęcie John Malkovich i Michelle Pfeiffer w "Niebezpiecznych związkach" / Warner Bros.AF Archive / East News

Jedną z najwybitniejszych ról w karierze Malkovicha okazał się wicehrabia Valmont w "Niebezpiecznych związkach" Stephena Frearsa. Aktor dopracował wtedy do perfekcji postawę chłodnego cynika, którą będzie powtarzał - z lepszym lub gorszym skutkiem - w kolejnych produkcjach. "Valmonta gra młody jeszcze John Malkovich z taką pogardą dla świata, że widz waha się między podziwem a wstrętem. Ten nader męski wicehrabia wydaje się podszyty gejem, co pogłębia jego rys zepsucia" - pisał o roli Malkovicha w filmie Stephena Frearsa krytyk Krzysztof Kłopotowski.

Chociaż film zebrał świetne recenzje, a Malkovicha chwalili niemal wszyscy, jako jedyny z aktorskiej trójki z głównej obsady nie otrzymał nominacji do Oscara. W dodatku podczas kręcenia filmu miał romans z grającą Madame de Tourvel Michelle Pfeiffer. Kosztowało go to małżeństwo z aktorką Glenne Headly.

Po latach w rozmowie z "Rolling Stone" aktor wyznał, że nie przypuszczał, żeby młodsza koleżanka w ogóle się do niego odezwała, a co dopiero weszła w bliższą relację. "Trudno uwierzyć, że Michelle Pfeiffer kiedykolwiek się ze mną przywitała" - przyznał. Ich romans nie trwał zbyt długo, ale zakończył się dwoma rozwodami. O ile Pfeiffer rozstała się z mężem w dobrej atmosferze, to była żona Malkovicha nazwała go publicznie "korzeniem wszelkiego zła".

Zdjęcie John Malkovich i Michelle Pfeiffer w "Niebezpiecznych związkach" / Warner Bros/Courtesy Everett Collection / East News

W 1992 roku Malkovich wystąpił w ekranizacji opowiadania Johna Steinbecka "O myszach i ludziach". W rozgrywającej sie w czasie Wielkiego Kryzysu historii aktor zagrał upośledzonego umysłowo mężczyznę, który wraz z przyjacielem próbuje znaleźć pracę na farmie. Drugą nominację do Oscara przyniosła Malkovichowi kreacja w "Na linii ognia" z 1993 roku, gdzie wcielił się w postać zawodowego zabójcy i mistrza charakteryzacji - Mitcha Leary'ego, któremu w zabójstwie na prezydenta USA przeszkodzić ma doświadczony agent ochrony rządu - Frank Horrigan.

Jako jeden z niewielu może pochwalić się udziałem w filmie z własnym nazwiskiem w tytule. "Być jak John Malkovich" to surrealistyczny film z 1999 roku. Utalentowany aktor, który zmuszony jest do rozpoczęcia pracy jako urzędnik, znajduje w biurowcu drzwi, które prowadzą do świadomości aktora — Johna Malkovicha. Mężczyzna przez to może się w niego wcielać i żyć jego życiem. Zaczyna widzieć świat jego oczami.

Najlepsza kreacja Malkovicha w ostatnich latach to występ w komedii braci Coen "Tajne przez poufne". Wcielił się w niej w postać tajnego agenta CIA Osbourne'a Coxa. Nie dość, że jego praca i małżeństwo zmierzają ku niechybnej katastrofie, to ma jeszcze problemy z alkoholem.

John Malkovich: Najlepszy z aktorskich psychopatów?

Dzięki swej aparycji Malkovich okazał się idealnym aktorem do grania szwarccharakterów . W "Na linii ognia" (1993) Wolfganga Petersena Malkovich wcielił się w obrazie w szaleńca, który postanawia zamordować prezydenta Stanów Zjednoczonych. Akotr kradł każdą swoja scenę, rozkoszując się postacią psychopaty, będącego przy okazji także mistrzem kamuflażu. Film Petersena przyniósł Malkovichowi szereg nominacji do najważniejszych nagród, w tym do Oscara i Złotego Globu.



Z kolei Simon West obsadziił go w roli szalonego Cyrusa "Virusa" w thrillerze "Con Air - Lot skazańców". Fabuła jest tutaj raczej pretekstowa. W samolocie, którym transportowani są najgroźniejsi przestępcy w kraju, dochodzi do buntu. Opanowana przez przestępców maszyna ląduje na zdezelowanym lotnisku pośrodku niczego. Przywództwo w grupie szybko obejmuje właśnie "Virus". Postać Malkovicha w finale ginie w dość bolesny sposób. Ale sam aktor zdawał się bawić całkiem dobrze. Szczególnie w scenie, w której dokonuje egzekucji na pluszowym króliczku.



Niestety, nawet Malkovichowi zdarza się czasami zatracić w przerysowaniu. Przykładem tego są między innymi jego role w "Hazardzistach" (1998) i "Johnnym Englishu" (2003). W pierwszym Malkovich wcielił się w mistrza nielegalnego pokera, Teddy'ego KGB. Aktor zmuszony był naśladować rosyjski akcent i wyszło mu... ciekawie. Z kolei w "Johnnym Englishu", parodii filmów o Jamesie Bondzie, zagrał głównego antagonistę, chcącego zagarnąć dla siebie koronę królowej Wielkiej Brytanii francuskiego bogacza Pascala Sauvage'a. O ile w "Hazardzistach" po prostu mu się nie chciało, tak w "Englishu" Malkovich stworzył najprawdopodobniej najbardziej przerysowanego Francuza w historii kina.



John Malkovich dla Interii: "Polska? Niełatwo jest mnie zaskoczyć"

Zdjęcie John Malkovich pdczas festiwalu w San Sebastian w 2017 roku. / ANDER GILLENEA/AFP / AFP

John Malkovich chętnie odwiedza Polskę. Ostatnią wizytę odbył w maju w ramach 16. edycji Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard OFF CAMERA. Podczas gali otwarcia zaprezentował film "Dominion" . "Niełatwo jest mnie zaskoczyć, może dlatego, że nie mam jakichś szczególnych oczekiwań. To prawda, że przez lata spędziłem w Polsce dużo czasu. Kręciliśmy w Polsce przez około cztery miesiące film z Volkerem Schlöndorffem [chodzi o "Króla olch" z 1996 roku - przyp red.]. Potem zrobiłem jeszcze w Polsce dwa inne filmy. Ubiegłego lata byłem we Wrocławiu, gdzie występowałem w spektaklu "The Infernal Comedy: spowiedź seryjnego mordercy" Michaela Sturmingera - przyp. red.] a także kręciłem film oparty na pieśniach Schuberta [Podróż zimowa" w reżyserii Alex Helfrecht - przyp. red.]" - mówił w rozmowie z Interią.

"Czy jest w Polsce coś, co mnie zaskoczyło? Nieszczególnie. Zawsze mi się tu podobało. Mam bardzo dobre doświadczenia. Piękne krajobrazy. Nie byłem tylko w dużych miastach, jak Warszawa, Katowice, Wrocław... Kręcąc "Króla olch", spędziłem też trochę czasu na wsi. Jest sporo wartościowych rzeczy w polskiej kulturze. Polski design. Pamiętam, jak w ubiegłym roku minąłem pewne muzeum we Wrocławiu, nie pamiętam nazwy, ale było zamknięte. Mieli tam na przykład fantastyczną wystawę ubrań z czasów Związku Radzieckiego. Dzisiejsza wizyta w Muzeum Tadeusza Kantora też była fantastyczna, jak odkrycie zupełnie nowego świata" - dodał aktor.



John Malkovich: Gdy nie gra, robi wina i projektuje ubrania

Zdjęcie John Malkovich / ALBERTO PIZZOLI / AFP

Jest nie tylko aktorem, ale też producentem wina. John Malkovich ma winnicę w regionie Vaucluse w Prowansji . Jedno z win, które stworzył, nazywa się "Niebezpieczne związki" - tak jak film, który przyniósł Amerykaninowi sławę. Malkovich założył winnicę na swojej farmie w 2008 r.

Pierwsze wino wyprodukował w 2011 r. Tym miejscem zajmuje się przede wszystkim żona Malkovicha, Nicoletta, która jego zdaniem, ma do tego lepszą rękę. Na czterech hektarach hodują szczepy pinot noir i cabernet sauvignon. Ich wina - jest ich pięć rodzajów, sprzedawane są pod nazwą Les Quelles de la Coste.

Aktor szczególnie jest dumny z wina, które jest mieszanką 60 proc. cabernet i 40 proc. pinot. "Nasz pierwszy winiarz uznał pomysł połączenia cabernet i pinot noir za wyjątkowy. Stwierdził, że ma duży potencjał sprzedażowy i zasugerował, abyśmy nazywali wino 'Niebezpieczne związki'. I tak zrobiliśmy" - wspomniał w wywiadzie dla magazynu "Sens" ten pamiętny odtwórca roli wicehrabiego Valmont w ekranizacji powieści Pierre'a Choderlosa de Laclosa.

Mało kto wie, że Malkovich jest także projektantem mody męskiej. W 2002 r. założył firmę odzieżową Mrs. Mudd. "To są rzeczy bardzo praktyczne. Takie, które sam noszę, a więc dobrze skrojone garnitury z porządnych, niegniotących się materiałów, bawełniane koszule, kamizelki, płaszcze" - mówił aktor, dodając, że nie przepada za modą w stylu czapeczka z daszkiem, adidasy i dres. Uważa, że aktor jako osoba publiczna zawsze powinien dobrze wyglądać, nawet poza planem.