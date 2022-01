"Nie przebywałem na słońcu przez lata, żeby móc pracować" - przyznał John Leguizamo w wywiadzie, którego udzielił Amerykańskiej Akademii Filmowej. I dodał, że bał się, iż zbyt ciemny odcień skóry pozbawi go szans na ciekawe propozycje.



Aktor nie chciałby jednak, żeby inni latynoscy aktorzy musieli uciekać się do takich sztuczek. "Spośród Latynosów, którzy odnieśli sukces, wielu miało jasną karnację. A jak było ze wszystkimi Afro-Latynosami i większością rdzennych Latynosów? Oni nie dostawali szansy. Jest więc wiele kwestii, które musimy w Hollywood naprawić. Trzeba o tym mówić" - stwierdził.



Leguizamo przyznał, że ról dla Latynosów wciąż jest mało, a jeśli zdarzy się jakaś większa, to jest ona jednowymiarowa i niewarta nagród. A do tego przeważnie jest to negatywna postać. Aktor dostrzega jednak, że od czasu akcji Black Lives Matter następują pozytywne zmiany w branży - coraz więcej ludzi o różnych kolorach skóry dostaje angaż w Hollywood.

Sam 57-letni aktor poważnie zaangażował się w walkę o większą różnorodność rasową w branży filmowej. Ubiega się bowiem o funkcję przewodniczącego Amerykańskiej Akademii Filmowej, organizacji, która przyznaje Oscary.

