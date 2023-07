"To pierwszy raz w historii Hollywood, kiedy gildie reżyserów, scenarzystów i innych zawodów są naprawdę zjednoczone. Przemysł filmowy pogrążył się w chaosie i nadziei na to, że widzowie powrócą do kin. Filmy zostały stworzone do tego, by oglądać je w kinach i na dużych ekranach. Najlepiej wypadają na jak największym ekranie, z dobrym dźwiękiem i najlepiej w towarzystwie, jak największej grupy ludzi, bo jest to doświadczenie społeczne" - tłumaczy swoje stanowisko.