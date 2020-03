John Krasinski jest gotowy na realizację "Cichego miejsca 3"

Choć do kin nie trafiła jeszcze druga część "Cichego miejsca", to reżyser tego hitu przyznał w jednym z wywiadów, że pisząc scenariusz drugiej odsłony, miał już w głowie pomysł na jej kontynuację. I jest gotów ją realizować.

Film "Ciche miejsce", który miał premierę w 2018 roku, opowiadał historię rodziny Abbottów. Byli oni jednymi z niewielu ocalałych w świecie opanowanym przez krwiożercze stworzenia reagujące na każdy dźwięk. Jedynym sposobem przetrwania w tym świecie jest zachowanie ciszy, a Abbottowie doszli w tym do perfekcji. Film Krasinskiego okazał się ogromnym sukcesem kasowym, a teraz będzie można zobaczyć jego kontynuację. I wszystko wskazuje na to, że na drugiej części się nie skończy.

"Naprawdę nie myślałem o drugiej części, gdy pracowałem nad jedynką. Pojawiały się jednak w mojej głowie pewne pytania. W filmie można zobaczyć rozpalone w oddali ogniska i zawsze zastanawiałem się, czy nie byłoby fajnie sprawdzić, co się dzieje w tym miejscu, w którym płoną. Nigdy jednak nie myślałem, że będę robił drugą część. Kiedy więc przyszedł czas na pisanie kontynuacji, zacząłem od tych ognisk. Zacząłem myśleć o ich znaczeniu, a wkrótce zacząłem sporządzać notatki, przygotowując się na pisanie trzeciej części" - powiedział Krasinski w wywiadzie udzielonym portalowi "Collider".

W następstwie dramatycznych wydarzeń, które miały miejsce w ich domu, Abbottowie (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) muszą stawić czoła temu, co dzieje się poza domem, temu, jak wygląda teraz świat. Wiedzą, że kluczem do przetrwania jest cisza. Idąc w nieznane, szybko przekonają się, że tajemnicze stworzenia, które do ataku prowokuje dźwięk, to nie jedyne zagrożenie... - czytamy w oficjalnym opisie fabuły "Cichego miejsca 2". Do obsady filmu dołączyli m.in. Cillian Murphy oraz Djimon Hounsou.

Film "Ciche miejsce 2" miał mieć amerykańską premierę już 18 marca. Jednak w związku z epidemią koronawirusa premiera została przełożona, ale nowej daty na razie nie podano.