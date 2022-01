Portal "Deadline", który napisał o tym projekcie, zaznaczył jednocześnie, że szczegóły fabuły filmu "If" są owiane tajemnicą. Wiadomo, że scenariusz powstał na podstawie pomysłu Johna Krasinskiego , a film opisywany jest enigmatycznie jako opowieść o podróży dziecka szukującego zagubionej wyobraźni. W roli tego dziecka zobaczymy najprawdopodobniej opromienionego występem w "Minari" Alana Kima . Wśród producentów "If" oprócz samego Krasinskiego znajdzie się też Ryan Reynolds .

Premiera filmu, którego dystrybutorem jest studio Paramount Pictures, zaplanowana została na 17 listopada 2023 roku. Informacją o pełnej głównej obsadzie swojego filmu podzielił się na Instagramie sam Krasinski. "Ach, gdybym pewnego dnia był w stanie zebrać moją wymarzoną obsadę? Co by było... JEŚLI" - dopisał w komentarzu do kolażu zdjęć z aktorami.

Dla Krasinskiego i Steve'a Carella będzie to pierwsza wspólna produkcja od czasu występu w amerykańskiej wersji serialu "Biuro". Dla obydwu aktorów był on odskocznią do pracy na planach dużych produkcji. Carell podbił świat filmowej komedii, podczas gdy Krasinski za sprawą dwóch części cyklu "Ciche miejsce" niespodziewanie został najgłośniejszym twórcą współczesnego horroru.

Steve Carell: Śmiech przez łzy 1 / 9 Obchodzący 55. urodziny Steve Carell jest jednym z najbardziej rozchwytywanych aktorów komediowych w Hollywood. Stał się rozpoznawalny dzięki pracy korespondenta wyróżnionego nagrodą Emmy programu stacji Comedy Central "The Daily Show with Jon Stewart", później z powodzeniem przeniósł się do programów o dużej oglądalności i z dużą pewnością siebie zaczął grywać główne role w filmach. Pierwszą ważną rolą Carella w filmie fabularnym był udział w komedii "40-letni prawiczek" (2005), do której napisał scenariusz wraz z reżyserem Juddem Apatowem. Film dość niespodziewanie stał się wielkim przebojem 2005 roku.

Zanim "If" trafi na ekrany, Steve'a Carella już od 2 lutego będzie można zobaczyć w drugim sezonie serialu Netfliksa "Siły kosmiczne". Aktor jest też jedną z gwiazd czekającego na premierę serialu "The Patient" opowiadającego o psychoterapeucie, który niedawno stracił żonę i staje się zakładnikiem seryjnego mordercy.

