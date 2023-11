Wybitne osiągnięcia operatorskie Baileya uzupełnia jego śmiała praca jako reżysera przy filmach "The Search for Signs of Inteligent Life in the Universe" (zapis monodramu Lily Tomlin z 1990 r.), "Porcelanowy księżyc" (kryminał z 1994 r. z Edem Harrisem, Madeleine Stowe i pierwszą dużą rolą Benicio del Toro) oraz "Mariette in Ecstasy" (1996 r., adaptacja powieści Rona Hansena o młodej zakonnicy, w gwiazdorskiej obsadzie z Geraldine O'Rawe, Evą Marie Saint, Rutgerem Hauerem, Mary McDonnell oraz Johnem Mahoneyem).

John Bailey był od 1985 r. aktywnym członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Autorów Zdjęć Filmowych. Publikowane pod nagłówkiem "John's Bailwick" zgrabnie napisane teksty Baileya zdobią stronę internetową stowarzyszenia i poruszają szerokie spektrum tematów związanych nie tylko z filmem i historią kina, ale też z muzyką, literaturą, historią i sztuką.

Reklama