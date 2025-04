"Dzień świstaka": kultowa komedia romantyczna

Dzień Świstaka to święto obchodzone 2 lutego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, którego bohaterem jest świstak. Wierzy się, że jego cień (lub jego brak) zwiastuje, jak długo potrwa zima. Dzień Świstaka stał się właśnie punktem wyjścia filmu, który wyreżyserował Harold Ramis, autor m.in. "Pogromców duchów". Główne role zagrali Andie MacDowell i Bill Murray.

Bill Murray gra w filmie cynicznego prezentera pogody Phila Connorsa, który wybiera się do miasteczka Punxsutawney, by - jak co roku - przeprowadzić nudną relację z tytułowego Dnia Świstaka. Wydawało by się, że nie może go spotkać nic gorszego.

Po zrobieniu relacji nadchodzi śnieżyca, drogi są zablokowane i ekipa musi zostać w hotelu na noc. Następnego dnia Connors budzi się i stwierdza z przerażeniem, że znowu jest ten sam dzień. Bohater szybko zorientuje się, że nie może opuścić nielubianego przez siebie miejsca. Co więcej, każdy kolejny dzień jest powtórzeniem poprzedniego.

"Dzień świstaka" online. Gdzie oglądać?

"Dzień świstaka" od kilku dni jest dostępny na platformie Max. Film można także oglądać na Netfliksie.