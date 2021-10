Joel Souza: Kim jest reżyser postrzelony przez Aleka Baldwina?

Na planie westernu "Rust", który jest właśnie kręcony w stanie Nowy Meksyk, doszło do tragedii. Jak informuje agencja AP, Alec Baldwin przypadkowo postrzelił dwie osoby. Szefowa zdjęć, Halyna Hutchins, pomimo natychmiastowego transportu do szpitala, zmarła. Reżyser Joel Souza został przewieziony karetką pogotowia do Regionalnego Centrum Medycznego im. Christusa St. Vincenta. Szczegóły dotyczące jego stanu nie zostały ujawnione.

Joel Souza /Jim Spellman/Getty Images /Getty Images