Diana Nyad zyskała sławę w 2013 roku, kiedy w wieku 64 lat pokonała wpław dystans dzielący Kubę od Florydy. Dokonała tego bez pomocy klatki, która chroniłaby ją przed zamieszkującymi te wody rekinami. Była to jej piąta próba pokonania tego dystansu. Nyad wyruszyła z Hawany aż do odległego o 177 kilometrów Key West. Dopłynęła tam w 53 godziny. Towarzyszył jej na łodzi 35-osobowy zespół. Wyczyn 64-latki nie został jednak potwierdzony przez żadną oficjalną organizację pływacką.



Głośno o Nyad było już wcześniej. W 1975 roku pokonała dystans 45 kilometrów, pływając dookoła Manhattanu. Zrobiłą to w czasie poniżej ośmiu godzin. Kolejnego wyczynu dokonała cztery lata później, gdy z North Bimini na Bahamach ruszyła w stronę Juno Beach na Florydzie. Przepłynęła wtedy trasę długości 164 kilometrów w 27 i pół godziny. Był to naówczas rekord świata w pływaniu długodystansowym. Zarówno wśród kobiet, jak i wśród mężczyzn.

Reklama

Jodie Foster w filmie "Nyad" wcieli się w rolę przyjaciółki i trenerki Diany Nyad, Bonnie Stoll. Film reżyseruje duet Elizabeth Chai Vasarhelyi i Jimmy Chan. Scenariusz autorstwa Ann Biderman ("Ray Donovan") powstał na podstawie autobiograficznej książki Nyad zatytułowanej "Find a Way" ("Odnaleźć drogę").

Jodie Foster: Podwójne życie 1 / 15 Jodie Foster miała zaledwie 3 lata, gdy pierwszy raz stanęła przed kamerą. I pomimo różnych zawirowań w jej życiu zawodowym i osobistym, wciąż jest jedną z najsłynniejszych hollywoodzkich gwiazd. Jodie (a właściwie Alicia Christian) urodziła się 19 listopada 1962 roku w Los Angeles, jako najmłodsze z czwórki dzieci Evelyn i Luciusa Fosterów. Ojciec przyszłej gwiazdy - wysokiej rangi pilot wojskowy, który po przejściu w stan spoczynku zajął się sprzedażą nieruchomości - rozwiódł się z jej matką zanim dziewczynka przyszła na świat. Późniejsze kontakty Jodie z tatą ograniczyły się do kilku zaledwie spotkań, przemożny wpływ na jej życie miała natomiast mama. To za jej sprawą już w wieku trzech lat Jodie wzięła udział w kampanii preparatów do opalania, a w ciągu następnych pięciu zagrała w około czterdziestu kolejnych "reklamówkach". W 1968 roku po raz pierwszy wystąpiła w telewizji - w serialu komediowym "Mayberry RFD", w którym jedną z głównych ról odgrywał jej starszy brat, Buddy. Nietypowa uroda dziewczynki spodobała się producentom, dzięki czemu w krótkim czasie Foster zagrała epizody w ponad dwudziestu innych serialach, w tym w "Ulicy sezamkowej" oraz westernach "Gunsmoke" i "Bonanza". Źródło: Getty Images Autor: Pascal Le Segretain udostępnij

Dla Jodie Foster będzie to druga z kolei rola w filmie biograficznym. W ubiegłym roku wcieliła się w rolę prawniczki Nancy Hollander w filmie "Mauretańczyk" Kevina Macdonalda .