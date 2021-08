Joanna Opozda w ciąży? Żona Królikowskiego komentuje!

Joanna Opozda i Antoni Królikowski wzięli ślub 7 sierpnia 2021 roku. Ślub odbył się w kościele św. Wojciecha w Warszawie i pojawiło się na nim wiele gwiazd, m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan z Radosławem Majdanem, Tomasz Oświeciński i Marina Łuczenko-Szczęsna.



Joanna Opozda jest w ciąży?

Media nie dają spokoju młodym małżonkom. Ostatnio pojawiła się informacja, że Joanna Opozda spodziewa się dziecka i jest w trzecim miesiącu ciąży.

O ciąży aktorki napisał jeden z plotkarskich portali, powołując się na "osobę z bliskiego otoczenia pary".

"Plotki, które pojawiają się u was w komentarzach, to prawda. Asia jest w ciąży. To już trzeci miesiąc. Gdy Antek dowiedział się, że zostanie ojcem, nie miał wątpliwości, jak powinien się zachować. Wbrew pozorom jest bardzo odpowiedzialny. Oboje chcieli, żeby dziecko przyszło na świat w małżeństwie, stąd tak szybka decyzja o ślubie" - brzmi informacja.

Aktorka komentuje!

Aktorka postanowiła skomentować te doniesienia. Joanna Opozda otwarcie zdementowała plotki o swej ciąży. W swoim InstaStories napisała, że ślub z Królikowskim planowali już na wiosnę i wzięli go z miłości, a nie z powodu ciąży.



Zdjęcie Joanna Opozda dementuje (screen z Instagrama aktorki) / materiały prasowe

Poza tym, na zdjęciu z 9 lipca aktorka prezentuje się w stroju kąpielowym. Nie ma wątpliwości, że nie wygląda na kobietę, która byłaby w ciąży.



Żona Antoniego Królikowskiego zdaje się nie przejmować hejterskimi komentarzami. W niedzielę, 15 sierpnia, zamieściła na swym Instagramie niepublikowane wcześniej zdjęcia z wesela z wiele znaczącym podpisem:



"Wytrzymaliśmy już tydzień !!! Wooow!!! Pozdro dla niedowiarków"

