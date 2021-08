Związek Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego należy do burzliwych. Jakiś czas temu otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie, że para po kilku miesiącach rozłąki wróciła do siebie. Na początku lipca w sieci pojawiły się informacje o tym, że ich związek przeszedł na kolejny etap i są już narzeczeństwem, wtedy też wyciekła treść zaproszeń ślubnych pary. Od tego czasu nie milkną spekulacje dotyczące ślubu Antka i Joanny.

Choć zakochani nie potwierdzili tych doniesień, to w sieci pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące ceremonii. Trzy tygodnie temu na profilu makijażysty aktorki pojawił się wpis, w którym mężczyzna pochwalił się, że to właśnie on będzie odpowiadał za wygląd gwiazdy na jej ślubie.

Według informacji, do których dotarł "Super Express" przygotowania do ślubu Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy idą pełną parą. Tabloid, powołując się na swoje źródła, poinformował, że para zamierza pobrać się już w najbliższy weekend w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. Dowiedzieliśmy się także, gdzie odbędzie się wesele.

Joanna Opozda i Antoni Królikowski: Kiedy i gdzie odbędzie się ślub?

"Ślub odbędzie się już w najbliższy weekend w kościele św. Wojciecha na warszawskiej Woli. (...) Przyjęcie weselne odbędzie się w pałacu w Zdunowie. Wybór nie dziwi, bowiem to bardzo popularne miejsce wśród celebrytów" - podał "Super Express".

Antek Królikowski i Joanna Opozda najwyraźniej nie zamierzają oszczędzać na weselu. Według obliczeń tabloidu para może wydać na wesele aż 200 tysięcy złotych. Co znajdziemy w weselnym menu?

"W pałacu serwuje się głównie kuchnię polską i francuską, opartą na mięsiwach. W ofercie jest też szeroki wachlarz słodkości. Oczywiście możliwy jest indywidualny dobór menu, cena zatem za jeden 'talerzyk' to min. 400 zł. Alkohole to koszt 110 zł od osoby - do wyboru każdy rodzaj, od piw po mocne trunki. W dodatku można zamówić jeszcze duet smyczkowy, który umili gościom początek imprezy" - donosi tabloid.

