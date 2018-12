Joanna Kulig rządzi na planie komedii "Miłość jest wszystkim"

"Miłość jest wszystkim" jest już na ekranach kin, a aktorzy filmu ponownie zapraszają za kulisy, gdzie zdradzają więcej na temat swoich bohaterów.

Joanna Kulig na planie filmu "Miłość jest wszystkim" /materiały dystrybutora

Michał Czernecki dokazuje jako realizator telewizyjny, który w pogoni za oglądalnością, nie cofnie się przed niczym. Marcin Korcz, jak przystało na syna wuefisty, nie ma najmniejszego problemu z wyzwaniami fizycznymi, które czekały go na planie. Aktor bez wahania poszedł na wojnę z wikingami... i nie zażądał kaskadera!



Tymczasem Joanna Kulig po raz pierwszy w karierze wcieliła się w rolę reżyserki i kierowniczki planu. Jej postać to charakterna, energiczna pracoholiczka, która pilnuje każdego detalu na planie świątecznego show, pomysłami rzuca jak z rękawa, a gdy trzeba, to sama zakasuje rękawy i wykonuje pracę innych. W materiale z planu zobaczyć można także przygotowania do bajkowego ślubu, szaloną ekipę telewizyjną i początki gorącego romansu.

Wideo "Miłość jest wszystkim": Making of

"Miłość jest wszystkim" - wspólny filmowy projekt TVN i Akson Studio, to nowa świąteczna komedia, której akcja dzieje się w Gdańsku w czasie grudniowych przygotowań do gwiazdki. Reżyserem filmu jest Michał Kwieciński, a w rolach głównych występują: Olaf Lubaszenko, Agnieszka Grochowska, Jan Englert, Eryk Lubos, Joanna Kulig, Mateusz Damięcki, Maciej Musiał, Leszek Lichota, Aleksandra Adamska, Julia Wyszyńska, Marcin Korcz, Michał Czernecki i Joanna Balasz. Oto historia ku pokrzepieniu serc i uspokojeniu świątecznych nerwów. Historia dla każdego, kto w świątecznym czasie wariuje z nadmiaru obowiązków i zastanawia się jak przetrwać ten czas. Czy miłość jest odpowiedzią? Czy miłość wystarczy?

Święta to czas radości i spokoju, ale przygotowania do nich to prawdziwy chaos... Chaos, który może zburzyć doskonałe plany oraz uruchomić lawinę wyjątkowych zdarzeń. W najnowszej komedii "Miłość jest wszystkim" czas przedświątecznej gorączki rozpocznie się wraz z przypłynięciem do miasta niezwykłego Świętego Mikołaja. Dalej będzie już tylko ciekawiej. Romans z najpopularniejszym polskim piłkarzem spotka tę, której nikt nie nazwałby fanką futbolu, sekrety i młody przystojny mężczyzna zamieszają w niejednym małżeństwie, a dopracowany w każdym szczególe ślub będzie mieć zaskakujący finał.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Miłość jest wszystkim" [trailer] materiały dystrybutora