"Co roku wręczamy dwa lub trzy medale, ale ponieważ mamy jubileusz - Fundacja im. Brata Alberta obchodzi jubileusz 35-lecia, a nasza siostrzana fundacja Anny Dymnej 20-lecie - postanowiliśmy, że w tym roku będzie pięć medali" - zaznaczył podczas konferencji prasowej ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, prezes fundacji Brata Alberta i duszpasterz osób niepełnosprawnych.

Joanna Kulig: Dla niej nie ma rzeczy niemożliwych

Tegorocznymi laureatami zostali aktorka Joanna Kulig , piłkarz Piotr Zieliński, krakowska działaczka Cecylia Chrząścik, Alexander Kurek oraz Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża pracujących w Starym Skałacie oraz w Żytomierzu w Ukrainie.

Joannę Kulig kapituła zdecydowała nagrodzić za działalność charytatywną na rzecz osób z niepełnosprawnościami. "Asia jest taka, że jak się ją o coś poprosi, to ona natychmiast jest. Pomaga nam, pomaga osobom z niepełnosprawnością, dla niej nie ma rzeczy niemożliwych. Jest jedną z tych osób, które najbardziej sobie zasłużyły na ten medal. To fantastyczna aktorka i to jest cudowne, jak tacy ludzie wspierają inicjatywy i ludzi, których my wspieramy, to jest bardzo cenne" - powiedziała Anna Dymna o nagrodzonej aktorce.

Joanna Kulig jest m.in. ambasadorką Fundacji Anny Dymnej "Mimo wszystko", wspierała akcję charytatywną Wirtualny Kulig, której celem jest pomoc podopiecznym Fundacji Niesiemy Nadzieję, była ambasadorką akcji "Biegojazda po Sensoryczny Ogród Marzeń", zaangażowała się w Szlachetną Paczkę i projekt Akademia Przyszłości.

Joanna Kulig: Debiutowała jako 16-latka 1 / 7 Joanna Kulig jest absolwentką krakowskiej PWST im. Ludwika Solskiego, specjalizacja wokalno-estradowa. Jest aktorką śpiewającą - słyszeliśmy ją m.in. na płycie "Nawet" Grzegorza Turnaua, którego piosenka "Między ciszą" zapewniła jej 3. miejsce w finale "Szansy na sukces" w 1998 r.; a także w spektaklach muzycznych przygotowywanych przez artystów Piwnicy Pod Baranami. Źródło: Agencja FORUM Autor: Archiwum TVP udostępnij

Medale zostaną wręczone 21 marca 2023 roku w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie, w trakcie 23. Ogólnopolskiego Festiwalu Albertiana organizowanego przez Fundację im. Brata Alberta oraz Fundację Anny Dymnej "Mimo wszystko". To coroczne święto teatralne artystów z niepełnosprawnością intelektualną, którzy występują tego dnia przed publicznością na Dużej Scenie teatru.

Medal św. Brata Alberta za niesienie pomocy osobom z niepełnosprawnościami

Ustanowiony w 1997 r. Medal św. Brata Alberta jest przyznawany za działalność na rzecz niepełnosprawnych. Co roku ogólnopolska kapituła powołana przez Fundację im. Brata Alberta przyznaje go ludziom szczególnie zasłużonym w niesieniu pomocy osobom z niepełnosprawnościami i potrzebującym pomocy.

Zdjęcie Tadeusz Isakowicz-Zaleski (L) oraz aktorka, założycielka fundacji "Mimo wszystko" Anna Dymna (P) podczas briefingu fundacji im. Brata Alberta oraz fundacji "Mimo Wszystko" / Łukasz Gągulski / PAP

Jego pierwszym laureatem był kard. Franciszek Macharski, w kolejnych latach medale otrzymali m.in. kard. Stanisław Dziwisz, Rzecznicy Praw Obywatelskich Andrzej Zoll i Janusz Kochanowski, aktorki Ewa Błaszczyk i Małgorzata Kożuchowska, a także m.in. Irena Santor. Medal przedstawiający św. brata Alberta przytulającego dzieci zaprojektował Krzysztof Sieprawski, podopieczny Schroniska dla Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach.