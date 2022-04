17 maja rozpocznie się 75. międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Podczas niego przyznana zostanie jedna z najważniejszych nagród branży - Złota Palma. Jedynymi polskimi filmami, którym udało się do tej pory wygrać główny konkurs są "Człowiek z żelaza" Andrzeja Wajdy oraz "Pianista" Romana Polańskiego.

Częścią festiwalowego programu jest także wprowadzona w 1978 roku sekcja Un Certain Regard, która w dosłownym tłumaczeniu oznacza "pewne spojrzenie", ale może być rozumiana też jako "z drugiego punktu widzenia". O tę nagrodę ubiegać mogą się filmy, które wyróżniają się oryginalnym stylem, tematyką, formą i sposobem postrzegania świata przez ich twórców. Nagroda ta jest też dużą szansą dla młodych autorów i docenia filmowe objawienia i kino autorskie. To właśnie w jury tej sekcji w tym roku zasiądzie polska aktorka Joanna Kulig.

Joanna Kulig oceniać będzie także polski film!

Przewodniczącą jury Un Certain Regard będzie włoska reżyserka, aktorka i producentka Valeria Golino ("Rain Man", "Frida"). Oprócz niej i Kulig w jury tej sekcji zasiądą także amerykańska reżyserka i scenarzystka Debra Granik ("Do szpiku kości", "Zatrzyj ślady"), wenezuelski aktor Edgar Ramirez ("Zabójstwo Versace: American Crime Story", "Carlos"), a także francuski aktor i piosenkarz Benjamin Biolay, który wraz z naszą polską gwiazdą pojawił się w filmie "The Eddy".

W konkursie, który oceniać będzie powyższy skład, znalazło się 20 filmów, w tym 8 pełnometrażowych reżyserskich debiutów. O statuetkę powalczą m.in. "Rodeo" Loli Quivoron, "The Blue Caftan" Maryam Touzani, "The Stranger" Thomasa Wrighta oraz "Silent Twins", który jest anglojęzycznym debiutem reżyserki Agnieszki Smoczyńskiej ("Córki dancingu", "Fuga").

Polskie akcenty na festiwalu filmowym w Cannes

Film Smoczyńskiej oparty jest na prawdziwej historii i opowiadać będzie o June i Jennifer Gibbons, w które wcielą się Letitia Wright ("Avengers: Koniec gry", "Czarna pantera", serial "Black Mirror") oraz Tamara Lawrance ("Na plaży Chesil"). Ta polsko-brytyjska koprodukcja skupi się na historii bliźniaczek, które...:

"...odmówiły komunikacji ze światem zewnętrznym. Siostry porozumiewały się jedynie ze sobą własnym wymyślonym językiem. Z czasem ich relacja przerodziła się w toksyczny związek" - niebezpieczny zarówno dla nich, jak i dla ich otoczenia.

Zatem na tegorocznym francuskim festiwalu czekają nas aż dwa polskie akcenty. Warto też wspomnieć, że na 71. edycji tego wydarzenia odbyła się premiera "Zimnej wojny", w której Kulig, obok Tomasza Kota, grała jedną z głównych ról. Pokaz wzbudził ogromną euforię publiczności i otrzymał 20-minutową owację na stojąco, a samą produkcję porównywano do "La La Land" czy "Casablanki". To właśnie wtedy reżyser tego obrazu, Paweł Pawlikowski, otrzymał Złotą Palmę za najlepszą reżyserię.

Autor: Marzena Gargas

