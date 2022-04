Kanadyjski gwiazdor nie wykluczył jednak, że kiedyś wróci do aktorstwa.

"To zależy. Jeśli anioły ześlą mi scenariusz napisany złotym atramentem, który sprawi, że uwierzę, iż dzięki niemu może powstać ważny film, być może będę kontynuował swoją przygodę [z aktorstwem]. Teraz robię sobie jednak przerwę" - podkreślił Carrey, dodając, że lubi swoje obecne życie z dala od zgiełku Hollywood.

"Mam dość. Zrobiłem, co zrobiłem. Wystarczy" - zakończył.

