"Jestem legendą": Twórcy sequela inspirują się serialem "The Last of Us"

Zdjęcie "Jestem legendą" / Courtesy of Warner Bros Pictures / East News

O pracy nad dawno zapowiadaną kontynuacją "Jestem legendą" opowiedział portalowi Deadline producent Akiva Goldsman , który był również współautorem scenariusza filmu opartego na motywach powieści pod tym samym tytułem autorstwa Richarda Mathesona.

"Akcja kontynuacji zacznie się kilka dekad później. Jestem zagorzałym fanem "The Last of Us", w którym oglądamy postapokaliptyczny świat 20-30 lat po tragedii. Widzimy, jak Ziemia odbiera z powrotem świat. Jest coś pięknego w zastanawianiu się nad tym, co się stanie, gdy człowiek przestanie być głównym lokatorem Ziemi. Szczególnie widoczne będzie to w Nowym Jorku. Możliwości są nieograniczone" - mówił Goldsman.