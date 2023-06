W przeciwieństwie do poprzednich komiksowych produkcji studia Sony opartych na komiksach Marvela, "Kraven the Hunter" otrzymał kategorię wiekową R, co oznacza, że widzowie poniżej 18. roku życia mogą zobaczyć go wyłącznie w towarzystwie starszego opiekuna. Również pierwszy opublikowany zwiastun tej produkcji przeznaczony jest dla dorosłego widza. Ta krótka zapowiedź pokazuje, że będzie to film krwawy i brutalny.

Kraven Łowca nie jest jedynym znanym przeciwnikiem Spider-Mana, jaki pojawi się w tej produkcji. W zakończeniu zwiastuna widać też Rhino (w tej roli Alessandro Nivola). W pozostałych rolach występują Ariana DeBose, Christopher Abbott, Fred Hechinger, Levi Miller oraz Murat Seven. Reżyserem filmu "Kraven the Hunter" jest J.C. Chandor ("Rok przemocy"), a scenariusz napisali Matt Holloway, Richard Wenk i Art Marcum. Reklama