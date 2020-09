Jest pierwszy zwiastun filmu "Listy do M. 4"

Zgodnie z zapowiedziami twórców, w poniedziałek, 28 września trafił do sieci pierwszy zwiastun świątecznej komedii „Listy do M. 4”. Powróci w niej większość bohaterów znanych z poprzednich części lubianej przez widzów serii, ale pojawią się też także nowe gwiazdy. Jedną z nich jest Rafał Zawierucha, który dostarczył inspiracji do stworzenia hasła promocyjnego filmu w reżyserii Patricka Yoki - nadchodzi ,świąteczna zawierucha.

Tomasz Karolak wróci jako Mel w czwartej części "Listów do M." /Kino Świat /materiały prasowe

"Cicha noc? Nie tym razem!" - zapewniają twórcy filmu "Listy do M. 4", który swoją kinową premierę będzie miał już 4 listopada tego roku. Wiele zamieszania w życie filmowych bohaterów wniosą nowe postaci, w których role wcielą się m.in. Magdalena Boczarska, Cezary Pazura i Vanessa Aleksander. W zwiastunie zobaczyć można również zapowiadanych wcześniej Eryka Lubosa, Rafała Zawieruchę, Janusza Chabiora, Annę Smołowik i Irenę Melcer.



Lista gwiazd występujących w filmie "Listy do M. 4" jest o wiele dłuższa. Do swoich ról z poprzednich części powrócą m.in. Piotr Adamczyk i Agnieszka Dygant, jak również Tomasz Karolak, którego nową szefową zagra Magda Boczarska. Cezary Pazura pojawi się w wątku postaci granych przez Wojciecha Malajkata i Izabeli Kuny, a Vanessa Aleksander zamiesza u Borysa Szyca i Magdaleny Różczki.



Cicha noc, na całej połaci śnieg, a spokój i radość w sercach wszystkich? Nie tym razem! W życiu bohaterów "Listów do M." nadchodzi świąteczna zawierucha... Mel (Tomasz Karolak) będzie musiał dostosować się do nowych standardów pracy, Karina (Agnieszka Dygant) i Szczepan (Piotr Adamczyk) wdrożą nowatorskie metody wychowawcze, Wojciech (Wojciech Malajkat) spotka nieoczekiwanego konkurenta do serca Agaty (Iza Kuna), a Karolina (Magdalena Różczka) i Filip (Borys Szyc) będą musieli sprawdzić, czy ich miłość ma szansę przetrwać, gdy pojawi się "ta trzecia"... W te święta odwiedzimy starych znajomych i poznamy zupełnie nowe postaci, które nas wzruszą, rozśmieszą, a przede wszystkim - sporo namieszają! - czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu "Listy do M. 4".

Wideo LISTY DO M.4 - oficjalny zwiastun

Film "Listy do M. 4" wyreżyserował Patryk Yoka, a scenariusz napisali autorzy scenariuszy poprzednich części serii: Marcin Baczyński oraz Mariusz Kuczewski.