Jest pierwszy zwiastun filmu „Eternals”, nowej produkcji Marvel Studios

5 listopada 2021 roku do kin trafi nowy film wytwórni Marvela zatytułowany „Eternals”. W obsadzie filmu znaleźli się m.in. Angelina Jolie, Salma Hayek oraz gwiazdy „Gry o tron” - Richard Madden i Kit Harington. Reżyserką filmu jest autorka oscarowego „Nomadland”, Chloe Zhao. Właśnie opublikowany został jego pierwszy dłuższy zwiastun.

Wideo Marvel Studios’ Eternals | Official Teaser

Ponad dwuminutowy zwiastun ma formę teasera, czyli ogólnej zapowiedzi nadchodzącej produkcji. Wprowadza on do Kinowego Uniwersum Marvela (MCU) grupę postaci z kosmosu, znanych jako tytułowi Eternals (Wieczni). Przybyli oni na Ziemię przed wiekami i pomagali w rozwoju jej mieszkańcom. Nigdy wcześniej nie wtrącali się do ich życia, ale w końcu nadchodzi czas, kiedy nie będą mogli stać z boku.

Wśród atrakcji zaoferowanych przez teaser filmu "Eternals" jest końcowe nawiązanie do innych filmów serii MCU. Podczas wspólnego posiłku, kosmiczni bohaterowie zastanawiają się nad tym, kto stanie na czele Avengersów po tym, jak odeszli Kapitan Ameryka i Iron Man. Do przywództwa zgłasza się Ikraris grany przez Maddena, a towarzysze kwitują to wybuchem śmiechu. Zapowiada to, że w "Eternals" nie zabraknie humoru oraz nawiązań do serii komiksowych filmów, których jest kontynuacją.





Angelina Jolie wciela się w filmie "Eternals" w rolę Theny, Salma Hayek gra Ajak, Madden Ikarisa, a Haringtonowi przypadła w udziale rola Dane’a Whitmana. W pozostałych rolach w filmie reżyserowanym przez Chloe Zhao wystąpili Gemma Chan (Sersi), Kumail Nanjiani (Kingo), Brian Tyree Henry (Phatos), Lauren Ridloff (Makkari), Barry Keoghan (Druig) oraz Ma Dong-seok (Gilgamesh).



Filmowi Eternals posiadają zróżnicowane moce. Grana przez Chan Sersi potrafi manipulować materią, Ikaris Maddena obdarzony został nadludzką siłą, umiejętnością latania oraz strzelania wiązkami kosmicznej energii prosto z oczu, a Thena grana przez Jolie potrafi stworzyć z kosmicznej energii każdą możliwą broń.



Wśród ekipy Eternals znaleźli się też pierwsza niesłysząca superbohaterka MCU (Makkari) oraz pierwszy homoseksualista w MCU (Phatos).



Zdjęcie "Eternals" trafi na kinowe ekrany w listopadzie 2021 / Marvel Studios / materiały prasowe