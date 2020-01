Jest kolejna zapowiedź "365 dni"

Pisarka Blanka Lipińska opublikowała w mediach społecznościowych nową zapowiedź filmu "365 dni", ekranizacji jej bestsellerowej powieści pod tym samym tytułem.

Taka scena znalazła się w nowym zwiastunie "365 dni' /YouTube

Wyreżyserowany przez Barbarę Białowąs film "365 dni" ma być zupełnym przeciwieństwem polskich komedii romantycznych, jakie na przełomie roku pojawiają się w kinach. Bohaterami tej opowieści o pożądaniu i pragnieniach są Włoch Massimo Torricelli oraz Polka Laura Biel.



Massimo to boss sycylijskiej mafii, który po śmierci ojca zostaje zmuszony do przejęcia władzy w kierowanej przez niego organizacji. Z kolei Laura to dyrektorka sprzedaży w luksusowym hotelu, której zupełnie nie układa się życie prywatne. Próbując naprawić swój związek, przylatuje z partnerem i przyjaciółmi na Sycylię, gdzie na jej drodze staje przystojny Massimo. Mafiozo porywa Laurę, więzi ją i daje 365 dni na pokochanie go.



W rolach kochanków zobaczymy Annę Marię Sieklucką oraz Michele'a Morrone'a. W pozostałych rolach wystąpili Magdalena Lamparska, wcielająca się w Olgę, najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki, Natasza Urbańska (Anna, była partnerka Massimo), Grażyna Szapołowska (mama Laury), Tomasz Stockinger (tata Laury), Bronisław Wrocławski (Mario), Mateusz Łasowski (Martin), Natalia Janoszek (Karolina) oraz Otar Saralidze (Domenico, brat głównego bohatera).



Włoch Michele Morrone wiedział, że "365 dni" jest polską odpowiedzią na "Pięćdziesiąt twarzy Greya". Dostrzega jednak dużą różnicę pomiędzy ekranizacją książki Lipińskiej, a filmową adaptację bestselleru E.L. James. - Jeśli chodzi o "Pięćdziesiąt twarzy Greya", film nie oddaje w pełni erotyzmu, który jest w książce. Natomiast w przypadku "365 dni" produkcja przedstawia wszystkie pikantne szczegóły zawarte w powieści - mówił aktor.

Debiutantka Anna Maria Sieklucka wyznała, że na planie "365 dni" musiała przełamać wstyd przed nagością. - Grałam w tym filmie głównie w języku angielskim. Myślę, że jedną z najtrudniejszych rzeczy było przełamanie wstydu przed nagością. Każdego dnia musiałam przekroczyć jakąś barierę emocjonalną, musiałam zmierzyć się z bardzo różnorodnymi emocjami - mówiła Sieklucka.