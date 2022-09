"Potrzebowałam kilku tygodni, aby przetworzyć wszystko to, co widziałam podczas podróży do Kijowa" - zaczyna swój post w mediach społecznościowych aktorka. Najpierw opisała, jak wyglądała sama podróż, która, jak przyznała, była bardzo stresująca. Jej wpis jest uzupełnieniem, minutowego filmu, stanowiącego podsumowanie jej sierpniowej wizyty. Jednak sądząc po jej wypowiedzi, nie będzie to ostatnia relacja z podróży. W najbliższym czasie 44-letnia gwiazda zamierza bowiem podzielić się z fanami tym, co zobaczyła.

Jessica Chastain: Co widziała podczas podróży do Kijowa?

Udostępnione nagranie zaczyna się od ujęcia w samochodzie. W trakcie podróży Chastain wylicza szokujące statystyki dotyczące ofiar wojny, która trwa nieprzerwanie od 24 lutego. Te dane są wytłumaczeniem dla późniejszych ujęć - zniszczonych miast, spustoszonych przez rosyjskie bombardowania bloków mieszkalnych. Film pokazuje także wizytę aktorki w jednym dziecięcych szpitali, w trakcie której miała okazję rozmawiać z najmłodszymi ofiarami wojny, ich rodzinami i lekarzami. Rozmowy, przerywały krótkie sesje zdjęciowe, uściski, drobne prezenty przekazane gwieździe. Ona zaś, poza swoją obecnością, ciepłym uśmiechem i pokrzepiającymi słowami, miała dla najmłodszych jeden ważny przekaz. "Jesteście tacy dzielni" - napisała kolorowymi pastelami na kartce papieru, składając swój autograf.

Jak wyjaśniła pod zamieszczonym filmem, to właśnie wizyta w szpitalu zrobiła na niej największe wrażenie. "Jednym z doświadczeń, w trakcie tej podróży, która zmieniła moje życie, była wizyta w kijowski szpital Ohmatdyt. Miałam okazję poznać niesamowite dzieci, które zadziwiły mnie swoją siłą i nadzieją" - przyznała Chastain .

Jessica Chastain spotkała się z Wołodymyrem Zełenskim

Laureatka Oscara podkreśliła również, że nie można przechodzić do porządku dziennego nad zbrodniami wojennymi, które wciąż rozgrywają się na oczach całego świata. Wojna nadal trwa i wciąż pochłania tysiące ofiar. Te słowa, jak mantrę od kilku miesięcy powtarza prezydent Ukrainy, z którym Chastain spotkała się osobiście.

"Wielu ludzi zostało wysiedlonych ze swoich domów, niektórzy wiele miesięcy spędzili w szpitalach. W Ukrainie trwa ogromny kryzys humanitarny. Nie możemy zapomnieć o niewinnych ofiarach tego bezsensownego aktu przemocy" - zaapelowała gwiazda. "Jestem wdzięczna, że spotkałam dzieci o wielkich, odważnych sercach" - dodała na koniec aktorka, mama dwójki dzieci.

