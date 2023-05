Jesse Einsenberg rozpoczął sceny do filmu dziejącego się w Polsce. Zagra w nim gwiazda "Sukcesji"

Wiadomości

Jesse Eisenberg został zauważony w Warszawie, podczas pracy nad swoim nowym filmem. Będzie to druga produkcja, w której stanie za sterami reżysera. Aktor znany z "The Social Network" czy "Iluzji" zadebiutował wcześniej z filmem "When You Finish Saving The World".

Zdjęcie Jesse Eisenberg / STEFANIE LOOS/AFP/East News / East News