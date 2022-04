Jennifer Lopez i Ben Affleck: Historia miłości

Jennifer Lopez i Ben Affleck są najlepszym przykładem na to, że "stara miłość nie rdzewieje". Para poznała się 20 lat temu na planie filmu "Gigli" . Chociaż obraz nie został ciepło przyjęty ani przez krytyków, ani widownię, to gwiazdy na pewno nie żałują, że w nim zagrały.

Znana piosenkarka wspominała w wywiadach, że zakochała się w aktorze od pierwszego wejrzenia, a po kilku miesiącach znajomości, w listopadzie 2002 roku, para ogłosiła swoje pierwsze zaręczyny.

Niestety, narzeczeństwo odwołało wszystkie swoje ślubne plany w styczniu 2004 roku. Po kilku miesiącach piosenkarka wyszła za mąż za Marca Anthony'ego, a cztery lata później latynoska piękność po raz pierwszy została mamą (i to podwójną)! Dzisiaj jej bliźniaki, Emma i Max, mają już 14 lat i według doniesień mediów, wykazują ogromne zainteresowanie muzyką.

Jennifer Lopez i Ben Affleck zaręczeni

Jennifer Lopez i Ben Affleck drugą szansę dali sobie pod koniec kwietnia 2021 roku, a media szybko ochrzciły ich mianem "Bennifer 2.0". We wrześniu po raz pierwszy od osiemnastu lat pojawili się razem na czerwonym dywanie na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji.



W lutym piosenkarka skomentowała relację w jednym z wywiadów, mówiąc: "Związek z nim napawa mnie szczęściem i dumą. Druga szansa, jaką dostaliśmy, to historia rodem z pięknego love story".

Teraz w sieci Jennifer Lopez pochwaliła się radosną nowiną. Gwiazda w krótkim filmiku powiedziała: "Mam bardzo ekscytującą i wyjątkową wiadomość, którą chciałabym się podzielić" i zaprosiła swoich fanów do biuletynu "On the JLo". Tam zaś opublikowała wideo o tytule "Ważne ogłoszenie", w którym zobaczyć możemy ogromny pierścionek z zielonym diamentem. Wzruszona gwiazda stwierdziła, że "jest on idealny" i skomentowała też jego nieoczywisty kolor.

Instagram Wideo (IGTV)

"Zawsze mówię, że kolor zielony jest moim szczęśliwym kolorem. (...) Zdałam sobie sprawę, że jest wiele momentów w moim życiu, w których wydarzyły się niesamowite rzeczy, kiedy miałam na sobie kolor zielony" - wyznała narzeczona Bena Afflecka.



Autor: Marzena Gargas



