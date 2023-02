Jennifer Lawrence urodziła się 15 sierpnia 1990 roku w Indian Hills (Kentucky). Karierę aktorską postanowiła rozpocząć już jako 14-latka. Udało jej się nakłonić rodziców, aby znaleźli jej agenta w Nowym Jorku. Choć nie miała wtedy ani przygotowania, ani doświadczenia otrzymała wysokie wyniki na przesłuchaniu agencji aktorskiej. Lawrence ukończyła szkołę dwa lata wcześniej i rozpoczęła profesjonalną karierę aktorską.

Dziś Jennifer Lawrence jest jedną z najbardziej uznanych i najpopularniejszych amerykańskich aktorek młodego pokolenia. Gwiazda podbiła serca widzów występem w serii " Igrzyska śmierci ". Z kolei krytycy docenili ją za "Do szpiku kości", "Poradnik pozytywnego myślenia" i "American Hustle".

W 2022 roku wystąpiła w filmie "Most", który również wyprodukowała. W 2023 ma pojawić się w trzech nowych produkcjach.

Jennifer Lawrence przeżyła traumę na planie filmu "mother!"

Jennifer Lawrence wyznała, że była tak wyczerpana emocjonalnie występem w filmie " mother !", że obiecała sobie, że nigdy więcej nie przyjmie takiej roli – mimo że był to jeden z jej najlepszych występów.

W filmie Darrena Aronofskiego zagrała postać, która jest uosobieniem wdzięku, czystości i kobiecości oraz jest idealną żoną płodnego poety, granego przez Javiera Bardema. Ich spokojne życie zostaje zburzone, gdy mąż zaprasza dwójkę nieznajomych do ich domu.

Ostatni akt filmu to trudna do oglądania scena, w której aktorka budzi się wśród różnych osób i ucieka, potykając się i przewracając. Według Lawrence, to właśnie kręcenie tej sceny było dla niej traumatyczne. Na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto w 2017 roku powiedziała: "To była scena, w której nagle się budzę i zbiegam na dół… to było najgorsze uczucie, jakiego kiedykolwiek doświadczyłam".

Dodała, ze nie wie, czy ponownie zdecydowałaby się na występ w tego typu produkcji: "To było okropne i nie wiem, czy jeszcze kiedyś zdecyduję się zagrać w takim filmie".

W późniejszym wywiadzie dla Entertainment Weekly Lawrence mówiła, że nie żałowała zagrania w "mother!", lecz wolałaby już więcej w tego typu produkcji nie wystąpić.

"(...) Zrobiłam to raz i dałam z siebie wszystko" - powiedziała, dodając, że nawet jakby miał powstać sequel filmu, to nie zdecyduje się w nim zagrać.